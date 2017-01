2017-01-14 14:34:00.0

Wetter DWD hebt Unwetterwarnungen größtenteils wieder auf

In Bayern bringt der Winter weiter Frost, Schnee und Windböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor Schneeverwehungen. Am Flughafen München gab es Verspätungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bittet die Menschen in ganz Bayern am Samstag weiter um Vorsicht. Für die Region Augsburg gibt es allerdings Entwarnung: Der DWD warnt lediglich noch vor Glätte und Frost. Frühere Warnungen vor Schnee und Windböen sind aufgehoben worden.

In weiten Teilen des Allgäus warnt der DWD noch weiter vor "markantem Wetter". Schneeverwehungen und Schneefall kann es dort noch weiter geben.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Der Lawinenwarndienst Bayern meldet in den Alpen eine "erhebliche Lawinengefahr" oberhalb der Waldgrenze (Gefahrenstufe 3 von 5). In den Allgäuer Alpen gebe es zudem "mäßige Lawinengefahr" unterhalb der Waldgrenze.

Bei den Wetteraussichten zeichnet sich auch in den kommenden Tagen keine Entspannung ab: Für Sonntag und den Wochenanfang sagen die Meteorologen von WetterKontor Minusgrade voraus. Die Temperatur könne ab Montag nachts sogar unter -10 Grad fallen.

Winter-Wetter verursacht Verspätungen am Münchner Flughafen

Größere Einschränkungen im überregionalen Bahnverkehr sollte es am Samstag nicht mehr geben. Die Bahn hatte die Höchstgeschwindigkeit, mit der die ICE-Züge fahren, wegen des Schneefalls am Freitag auf 200 Stundenkilometer gedrosselt. Das Tempolimit wurde angesichts der deutlich milderen Temperaturen inzwischen aber wieder aufgehoben, wie die Bahn am frühen Nachmittag mitteilte. Die ICEs fahren auf Hochgeschwindigkeitsstrecken mit bis zu 300 km/h.

Zu Verspätungen kam es am Münchner Flughafen. Bei etwa 100 Starts und Landungen sei es bis zum Mittag zu Verzögerungen von im Schnitt etwa 20 Minuten gekommen, sagte ein Flughafen-Sprecher. Etwa zehn weitere Starts und Landungen hätten sich sogar um mehr als eine Stunde verspätet. Zweimal hätten die beiden Start- und Landebahnen bis zum Mittag wegen des Schneefalls - im Wechsel - je für etwa 20 Minuten geräumt und gesperrt werden müssen, sagte der Sprecher. Auch Maschinen seien enteist worden.

Ein Verletzter bei Unfällen am Samstag

Durch Schnee und Eis gab es am Samstag mehrere Unfälle in Schwaben. Nach Angaben der Polizei blieb es in fast allen Fällen bei einem Blechschaden.

Leicht verletzt wurde aber ein Autofahrer bei einem Unfall in Augsburg an der Kreuzung von Hans-Böckler-Straße und Schillstraße. Nach Angaben der Polizei war er am Morgen von der glatten Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. AZ, dpa