Wetter Das Wochenende wird heiß und sonnig

Sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen über 30 Grad und vereinzelten Gewittern sind für das Wochenende angesagt. In der kommenden Woche wird sich das ändern. Von Norbert Staub

"Am Wochenende bleibt es sommerlich und warm", legt sich Jürgen Schmidt, Meteorologe vom Dienst Wetterkontor, fest. Vor allem am Freitag und am Sonntag könne es Gewitter geben. "Die treten aber nur vereinzelt auf, das ist keine große kompakte Front. Mit etwas Glück bleiben uns die Gewitter erspart", so Schmidt.

Und hier die Vorhersagen für die nächsten Tage:

Donnerstag: Viel Sonne bei Temperaturen von bis zu 31 Grad lautet die Prognose. "Es könnte Gewitter in den Alpen und auf der Schwäbischen Alb geben, aber in der Region Augsburg ist das eher unwahrscheinlich", so Schmidt.

Freitag: Da ist die Gefahr größer, dass es auch in der Region Augsburg rumst. Am Nachmittag und am Abend kann es Wärmegewitter geben, die aber nur lokal auftreten. Die 30-Grad-Marke wird wohl noch mal geknackt, nachts kühlt es auf 15 Grad ab. Der Meteorologe rechnet mit zehn Sonnenstunden.

Samstag: "Laut den bisherigen Modellen bleibt es am Samstag in Augsburg und Umgebung trocken", so Schmidt. Es wird bis zu 29 Grad warm und es gibt etwa zwölf Sonnenstunden.

Sonntag: Das Gewitterrisiko ist am Sonntag bei Höchsttemperaturen von 31 Grad wieder etwas höher. Ähnlich wie am Freitag können am Nachmittag und am Abend lokale Schauer und Gewitter auftreten. Mit zehn Sonnenstunden bleibt es aber die meiste Zeit schön.

So wird das Wetter in der kommenden Woche

"Diesmal hat der normale Arbeitnehmer Glück", so Schmidt. Denn während es am Wochenende sonnig und warm ist, sieht es in der kommenden Woche schlechter aus. Tiefs vom Atlantik sorgen dafür, dass es ungemütlicher wird. Es gibt weniger Sonne und mehr Niederschlag; die Temperaturen gehen bis zur Wochenmitte auf 23 Grad zurück.