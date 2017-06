2017-06-08 12:27:17.0

Tag der Bundeswehr 2017 Das erwartet Besucher beim Tag der Bundeswehr in Penzing

Der Tag der Bundeswehr in Penzing wird am 10. Juni zehntausende Besucher zum LTG 61 ins Fliegerhorst locken. Was man über Anfahrt, Programm und Parkplätze wissen muss.

Tag der Bundeswehr in Penzing: Das LTG 61 ist das älteste aktive Transportgeschwader der Luftwaffe. Vor 60 Jahren aufgestellt, wird es nun Ende des Jahres aufgelöst. Doch am Samstag, 10. Juni, steigt mit dem Tag der Bundeswehr noch eine große Feier im Fliegerhorst bei Penzing, zu dem das LTG die Bevölkerung einlädt. Dabei wird seit Monaten so akribisch wie noch nie zuvor geplant.

Was man über Programm, Anfahrt und Parkplätze wissen muss.

Programm beim Tag der Bundeswehr in Penzing

Der Tag der Bundeswehr beginnt am Samstag, 10. Juni, bereits um 9 Uhr mit der Begrüßung der Gäste durch den Kommodore, den Standort-Bürgermeister von Penzing, Johannes Erhard, und durch den Generalinspekteur der Luftwaffe, General Karl Müllner. Dabei meint Daniel Draken: „Wir haben ausgemacht, nicht allzu lange zu reden.“ Schließlich weiß er, dass die Gäste neben dem Programm auf der Bühne und auf dem Gelände vor allem auch auf eines Warten: die Vorführungen der Flugzeuge in der Luft.

13 Maschinen von sechs verschiedenen Geschwadern werden sich über dem Fliegerhorst im Vorbeiflug präsentieren. Ob es nun der Transall-Nachfolger A400M ist, die Transall-Vorgängerin Noratlas oder die C-47 Dakota, die extra aus Großbritannien anfliegen wird, oder die Transall mit Jubiläumslackierung, die an diesem Tag von Stabshauptmann Peter Dörnach, einem der erfahrensten Piloten des LTG geflogen wird – eine jede wird den Betrachtern ein besonderes Schauspiel bieten.

Neben Nostalgie spielt aber auch der Arbeitsalltag der Soldaten im Einsatz eine große Rolle. Während die Jets wie Eurofighter und Tornado nur im Vorbeiflug agieren, zeigen eine LTG-Crew mit einer Transall sowie Fallschirmjägern und Objektsicherern am Nachmittag (14.15 Uhr), wie sie im Bedarfsfall im Einsatzgebiet Personen aus bedrohlichen Lagen evakuieren.

Dass Tanken nicht nur an der Tankstelle, sondern auch in der Luft funktioniert, wird ebenso präsentiert (14 Uhr) wie das Angebot auf dem Gelände vielfältig ist. Dort sind auch etwa 20 Luftfahrzeuge aus unterschiedlichen Nationen (Frankreich, Großbritannien oder auch den Niederlanden) abgestellt, die zum Teil aus nächster Nähe betrachtet werden können.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird sich per Liveschaltung zwischen 13.30 und 13.50 Uhr aus Augustdorf melden und aus der Staatskanzlei in München reist Minister Dr. Marcel Huber als Ehrengast an.

Anfahrt und Parkplätze am Fliegerhorst Penzing

Die Bundeswehr rechnet mit "40.000 plus“ Besuchern. Einfach so mit dem Auto anzureisen, wird aber nicht möglich sein. Presseoffizier Oberstleutnant Max-Joseph Kronenbitter: „Deswegen haben wir in der Region sechs Großparkplätze eingerichtet.“ 20.000 befestigte Stellplätze nachzuweisen, ist die behördliche Vorgabe, laut Schierlinger ist diese Forderung bereits übererfüllt.

Parkplätze gibt es

auf dem Fliegerhorst Lechfeld

auf dem Areal beim Sportzentrum in Kaufering (Bayernstraße)

in der der Welfenkaserne in Landsberg

dem „Stiller-Acker“ (Stillerhof)

sowie Areale in Schwifting und im südlichen Landkreis bei der Firma Hirschvogel in Denklingen.

Von dort aus setzt die Luftwaffe am Samstag Shuttlebusse ein.

Nachdem es aber trotz Sonderverkehrsregelungen, die ab etwa 7 Uhr an diesem Tag rund um den Fliegerhorst gelten, möglich sein soll, direkt zum Fliegerhorst zu kommen, haben die Militärs zusammen mit dem Landkreis und dem ADFC das Fliegerhorstradeln ins Leben gerufen. Die Drahtesel bekommen ihren Parkplatz dann ganz nahe am Ort des Geschehens beim Bundeswehrdienstleistungszentrum direkt neben der Hauptwache.

Was muss man zu Sicherheit und Kontrollen wissen?

Die Besucher müssen sich auf eine Reihe von Sicherheitsüberprüfungen einstellen. Max-Joseph Kronenbitter: „Wir müssen jeden einzelnen Besucher, der in den Fliegerhorst möchte, checken.“ Was mitgenommen werden darf, steht auf Flyern, die derzeit in der Region verteilt werden. Vor dem Gelände ist die Polizei für die Sicherheit zuständig, auf dem Gelände die Wache und Feldjäger.

Ausstellung und Showbühne im Fliegerhorst

Nicht nur in der Luft, auch auf dem Boden wird sich die Bundeswehr im Fliegerhorst Penzing beim Tag der Bundeswehr 2017 präsentieren. Dazu kommen 70 externe Aussteller. Klaus Schierlinger: „Da geht es zum Beispiel um begleitende Technik wie etwa Flugsimulatoren, die dann auch jeder einmal ausprobieren darf.“ Die Polizei ist als Aussteller vor Ort wie auch das Rote Kreuz.

Weil es ein Fest für die Familie werden soll, hat das Geschwader das Familienbetreuungszentrum München mit zahlreichen Aktionen und einer Kinderbetreuung gebucht. Ganz attraktiv: Die Lok „Lilly“ wird Besucher über das Fliegerhorstgelände befördern.

Blickfälliger Mittelpunkt wird eine große Bühne sein, auf der zwei Moderatoren der Medienpartner Radio TopFM und Radio Andernach durch den Tag führen. Interviews, Programmhinweise, aktuelle Veranstaltungstipps für das Gelände, Filme und Videoclips wie auch Live-Schaltungen zu anderen Standorten werden dort mitzuerleben sein wie auch der große Festgottesdienst.

Mehr zum Thema auch auf den Webseiten der Bundeswehr.