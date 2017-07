2017-07-08 19:48:58.0

Augsburg Demo gegen Auftritt von AfD-Politikerin Storch

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch tritt am Samstagabend für einen Wahlkampftermin in Augsburg im Zeughaus auf. Gleichzeitig gibt es eine Gegendemonstration in der Innenstadt.

Widerstand gegen Beatrix von Storch: Die AfD-Politikerin tritt im Zeughaus in Augsburg auf. Foto: Peter Fastl