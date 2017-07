2017-07-16 17:40:32.0

Wetter Der Hochsommer kehrt nach Bayern zurück

Ab an den See oder ins Freibad - so könnte das Motto für die kommende Woche lauten. Mit bis zu 30 Grad in der Region kehrt der Hochsommer zurück. Doch es drohen heftige Gewitter.

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad lässt es sich am Badesse gut aushalten. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)