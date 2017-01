2017-01-31 15:25:27.0

"Vogelfeindliche" Städte Deutlich weniger Wintervögel in Bayern

Spatz, Meise und Fink waren in diesem Winter seltener Gast in Bayerns Gärten. Die Ursache ist wohl im hohen Norden zu finden. Besonders in München haben es die Tiere schwer.

In diesem Winter sind in den bayerischen Gärten deutlich weniger Vögel gesichtet worden. Bei der «Stunde der Wintervögel» zählten die Teilnehmer im Schnitt nur 33 Tiere pro Garten. Damit wurden knapp 20 Prozent weniger Vögel beobachtet als im Vorjahr, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Dienstag im fränkischen Hilpoltstein mitteilte.

Der Feldsperling war dabei der am häufigsten beobachtete Wintervogel. Es folgten Haussperling und Amsel. Die Kohlmeise, die in den vergangen sechs Jahren meist auf dem Spitzenplatz landete, stürzte auf den vierten Rang vor der Blaumeise ab. Auch bei den Finken gab es einen deutlichen Bestandsrückgang.

Viele Vögel zieht es in den Süden

Hauptgrund für den Vogelmangel sei der geringe Zuzug an nordischen Wintergästen. Neben Kohlmeisen und Erlenzeisigen fliegen laut LBV Drosseln, Buch- und Bergfinken in großen Scharen aus ihren nordöstlichen Verbreitungsgebieten zwischen Skandinavien und Sibirien ins vergleichsweise warme Deutschland. Die Zahl der Gäste hänge dabei maßgeblich von Witterung und Nahrung in den Heimatregionen ab. «In harten Wintern mit wenig Nahrungsangebot weichen mehr Vögel nach Süden aus», erklärte LBV-Expertin Martina Gehret.

Im Vorjahr hätten sich besonders viele Kohlmeisen und Erlenzeisige aus Nord- und Nordosteuropa zum Überwintern unter ihre bayerischen Artgenossen gemischt. In diesem Winter dagegen blieben auch in vielen anderen europäischen Ländern die Wintergäste aus.

Ein weiterer Faktor sei wohl die geringe Zahl von Jungvögeln: «Aus einigen Regionen des Freistaats wurden erhebliche Brutausfälle bei Höhlenbrütern wie Meisen gemeldet», sagte Gehret. Die Ursache war feucht-nasses Wetter während der Brutzeit im April und Mai 2016.

München, Nürnberg, Augsburg und Bamberg sind besonders "vogelfeindlich"

Die meisten Vögel mit 43 pro Garten bekamen die Teilnehmer in Niederbayern zu sehen, die wenigsten in Oberbayern (30). In vielen Großstädten lagen die Zahlen besonders niedrig. Mit im Schnitt nur 20 Vögeln pro Garten sei München die «vogelfeindlichste Stadt Deutschlands». Hier forderten Bauboom und die ungebremste Nachverdichtung ihren Tribut. In Nürnberg (25), Augsburg (26) und Bamberg (26) zeichne sich ein ähnlicher Abwärtstrend ab. (Lesen Sie auch: Wie aus dem Garten ein Zuhause für Vögel wird)

An der Aktion beteiligten sich Anfang Januar 27.000 Teilnehmer. Sie zählten mehr als 640.000 Vögel.