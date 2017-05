2017-05-07 13:06:08.0

Wetter Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen in der Region

Es regnet und regnet: Auch die kommende Woche beginnt nass - und örtlich kann es in Bayern zu Überschwemmungen kommen.

Nach einem regenreichen Wochenende ist in Bayerisch-Schwaben erstmal keine Besserung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das Allgäu bis einschließlich Dienstagmittag vor Dauerregen, am Alpenrand sogar vor ergiebigem Dauerregen.

Demnach können Niederschlagsmengen zwischen 70 und 90 Litern pro Quadratmeter fallen. In Staulagen (das sind Gebiete, in den Regenwolken am Gebirge "hängenbleiben") werden laut DWD Mengen bis zu 120 Litern pro Quadratmeter erreicht.

Kleinere Überschwemmungen möglich

Am Alpenrand kann es dadurch zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen kommen. Außerdem können Straßen überflutet und Erdrutsche ausgelöst werden.

Eine konkrete Hochwasserwarnung des Hochwassernachrichtendienstes (HND) liegt derzeit aber nicht vor. Lediglich in Teilen Frankens warnt der HND vor Ausuferungen und Überschwemmungen. AZ