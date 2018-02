2018-02-19 06:57:00.0

Verkehr Die Zahl der Unfälle in Bayern ist gesunken

Die Unfallstatistik will der bayerische Innen- und Verkehrsminister Hermann am Montag bekanntgeben. Er möchte dabei auch Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit präsentieren.

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf Bayerns Straßen ist im vergangenen Jahr gesunken. Details will Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (12.30 Uhr) in München bei der Vorstellung der bayerischen Verkehrsunfallstatistik 2017 bekanntgeben. Schwerpunkte seien Hauptunfallursachen und besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer, teilte das Ministerium vorab mit. So wolle sich Herrmann unter anderem Unfällen mit Motorrädern widmen. Auch hier sei die Zahl allerdings gesunken, sagte eine Sprecherin. Die Zahl der Wildunfälle - ein weiterer Schwerpunkt - sei dagegen gestiegen. Herrmann möchte am Montag außerdem ein Paket mit Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit 2018 präsentieren.

Das sind die Meilensteine der Verkehrssicherheit:

September 1957: Innerhalb von Ortschaften gilt künftig Tempo 50.

Oktober 1972: Die Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf Landstraßen wird eingeführt.

Juli 1973: Ab sofort sind maximal 0,8 Promille erlaubt.

November 1973 bis März 1974: Mit der Ölkrise wurde es ruhiger auf deutschen Straßen. Im Zuge der Krise erließ die Bundesrepublik Fahrverbote an vier autofreien Sonntagen und eine sechsmonatige Geschwindigkeitsbegrenzung unter anderem auf Autobahnen auf 100 Stundenkilometer.

März 1974: Die Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen wird auf 130 Stundenkilometer festgesetzt.

August 1980: Die Helmpflicht für Motorradfahrer greift.

August 1984: Die Gurtpflicht tritt in Kraft.

Mai 1988: Die Promillegrenze wird auf 0,5 Promille herabgesetzt.

(dpa/lby/AZ)