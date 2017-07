2017-07-20 16:19:02.0

Interaktive Karte Die schönsten Badeseen in der Region: Das sind unsere Tipps

Gerade schwächelt der Sommer etwas, doch pünktlich zum Ferienbeginn soll er zurückkehren. Wo die schönsten Badeseen in der Region liegen? Wir verraten unsere Tipps. Von Sabrina Schatz

An diesem Wochenende legt der Sommer eine kleine Pause ein. Doch spätestens zu Beginn der bayerischen Sommerferien am 29. Juli soll wieder Badewetter herrschen. Bikini und Badehose liegen bereit - fehlt nur noch ein Plan, an welchen See oder Weiher es dann gehen soll. Die Lokalredaktionen der Augsburger Allgemeine und ihrer Heimatzeitungen verraten ihre Tipps für die schönsten Orte in der Natur zum Schwimmen, Planschen und Relaxen.

Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte und erfahren Sie etwa, ob es bei dem jeweiligen See ausreichend Parkplätze gibt. Auch Infos über Kioske und sanitäre Anlagen finden Sie, wenn Sie die einzelnen Punkte anklicken. Wichtig: Die Karte soll keinen Überblick über alle Badeseen der Region darstellen, sondern lediglich eine Auswahl vorstellen.

Viele schöne Badeseen in der Region Augsburg

In der Karte finden Sie etwa den Friedberger Baggersee. Er liegt nördlich der B300 zwischen Augsburg und Friedberg. Der Badesee hat unter anderem einen Wasserki- und Wakeboard-Lift zu bieten, eine große Liegewiese und einen Beachvolleyball-Platz. Wegen seines klaren Wassers ist er auch bei Tauchern beliebt. Am kommenden Wochenende findet das Südufer-Festival dort statt, mehr dazu lesen Sie hier.

Ein weiterer Tipp, nun von der Lokalredaktion in Gersthofen, ist der Kühlentaler Badesee. Er wurde vor ein paar Jahren angelegt und gilt seither als beliebtes Naherholungsgebiet. Ein hölzernes Floß schwimmt im Wasser, ob zum Spielen oder Entspannen. Außerdem können die Besucher Tischtennisplatten und einen Beachvolleyball-Platz nutzen.