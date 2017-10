2017-10-02 17:09:33.0

Ingolstadt Diebe gelangen durch Decke in Juwelierladen und stehlen Uhren

Die Einbrecher waren nach Polizeiangaben zuerst in ein Amt im selben Gebäude eingestiegen. Dann öffneten sie den Boden eines Büros, um sechs Uhren zu stehlen.

Einen kuriosen Einbruch gab es in Ingolstadt. In den Fotos finden sich die Modelle der gestohlenen Uhren.

Nicht über die Eingangstür, sondern durch die Decke sind bislang Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in einen Ingolstädter Juwelierladen am Rathausplatz eingebrochen. Sie stahlen sechs Uhren, deren Wert nach Angaben der Polizei insgesamt 8000 Euro beträgt.

Täter hinterlassen klaffendes Loch

Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter zuerst in ein Amtsgebäude der Stadt Ingolstadt eingebrochen, dessen Eingang sich auf der Rückseite des Juweliergeschäfts befindet. Die Eindringlinge entfernten zunächst die Gitter eines Erdgeschossfensters und gelangten so ins Gebäude.

Sie brachen eine weitere Tür auf, um in das von ihnen gesuchte Büro über dem Juweliergeschäft zu kommen. Dort öffneten sie den Boden und stahlen sechs Uhren aus einer darunterliegenden Vitrine. Sie hinterließen ein klaffendes Loch. So fand der Mitarbeiter des städtischen Amts sein Büro am Montagmorgen auf und verständigte die Polizei.

Juwelierdiebstahl in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben oder sonstige nützliche Hinweise geben können. Die Beamten sind erreichbar unter der Telefonnummer 0841/93430. AZ