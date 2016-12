2016-12-29 06:44:16.0

Alpen Diese Bergtouren eignen sich für den Winter

Der Schnee lässt auch in den Bergen noch auf sich warten. Aber deswegen muss man keineswegs auf die Höhenluft verzichten. Wo Sie jetzt noch Bergsteigen können.

Skifahrer können sich zwischen den Jahren nur auf Kunstschnee austoben. Erst am Dienstag könne man bis in die niederen Lagen mit Schneefall rechnen, sagt Diplom-Meteorologe Joachim Schug von Meteogroup in der Schweiz. Bis dahin laden immerhin sonnige Gipfel und klare Aussichten zum Bergsteigen ein.

Wichtig ist bei der Tourenplanung, dass Wanderer auf die früh einsetzende Dämmerung achten. Vorsicht ist außerdem bei matschigen oder überfrorenen Wegen geboten. Feste Wanderschuhe sind Pflicht.

ANZEIGE

Diese Wandertouren sind lange Zeit schneefrei - allerdings ohne Gewähr:

Bad Kissinger Hütte

1788 Meter über dem Meeresspiegel unterhalb des Aggensteins liegt die Bad Kissinger Hütte. Von Grän aus läuft man etwa zwei Stunden am Südhang zu der Berghütte. Ausdauer und Trittsicherheit sind Voraussetzungen für die Wanderung. Von der Bad Kissinger Hütte hat man bei gutem Wetter einen tollen Blick in die verschneiten Berge südlich des Tannheimer Tals.

Salober Alm

Zwar hat die Salober Alm derzeit geschlossen, dennoch bietet sie ein wunderschönes Wanderziel auf 1150 Metern über dem Meeresspiegel. Von dem Sattel, auf dem die Alm liegt, sieht man in die Allgäuer und Tannheimer Berge. Unterhaltsam ist es auch, die Seen im Voralpenland abzuzählen. Ausgangspunkt für den einfachen Spaziergang ist der Parkplatz am Alatsee (Füssen-Bad Faulenbach). Von dort aus dauert es etwa 40 Minuten, bis der Wanderer die Hütte erreicht. Alternativ führt ein Weg von Vils über den Burgenweg zur urigen Hütte.

Alpe Beichelstein

Auf nur 952 Metern liegt die Alpe Beichelstein bei Seeg im Ostallgäu. Die Wanderung dorthin ist sehr schön und einfach. Vom Weiler Wiesleuten geht es über die Senkele-Alpe auf einfachen Wegen zur Beichelstein-Alpe. Wenn es im Tal neblig ist, steht man hier oft über den Wolken und kann die Sonne genießen.

Einstein

Der Weg auf den Gipfel ist größtenteils sonnig und daher lange Zeit im Jahr begehbar. Der Einstein liegt 1866 Meter über dem Meer und bietet wunderbare Aussichten auf das Alpenvorland. Ausgangspunkt für eine Wanderung ist Berg, ein Ortsteil von Tannheim. Nur geübte Bergsteiger haben Freude beim Erklimmen des markanten Bergs im Tannheimer Tal.

Schönkahler

Eine schöne und nicht zu anspruchsvolle Wanderung ist der Weg von Zöblen (Tannheimer Tal) über den Zugspitzblick auf den Schönkahler. Die Südlage sichert Sonne und wenig Schneereste nach dem ersten kleineren Schneefall. Dennoch ist die Wanderung eher ein Geheimtipp und nicht überlaufen. Die Aussicht auf dem 1688 Meter hohen Gipfel kann man also ungestört genießen.