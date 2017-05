2017-05-17 10:41:27.0

Polizei zeigt Unfall-Video Dieses Video soll eine Warnung für Motorradfahrer sein

Mit einem echten Unfall-Video auf Facebook und Twitter warnt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West vor Unfällen mit dem Motorrad. Was sich die Polizei davon verspricht.

Ein Motorrad fährt auf einer Landstraße, der Motor röhrt. Kurven, Berge, Bäume, blauer Himmel. Dann, plötzlich, in einer Linkskurve, kommt der Fahrer nach rechts von der Straße ab. Das Bild wackelt, der Ton fällt aus, am Ende sind nur noch Grashalme zu sehen, die sich drehen.

Die Polizei Schwaben Süd/West hat dieses Video auf Facebook und Twitter gepostet, "Der Fahrer hat überlebt und befindet sich auf dem Weg der Besserung", schreibt sie dazu. Der Sturz ist wirklich passiert, in diesem Jahr. Mehr will Polizeisprecher Christian Eckel nicht dazu verraten. Das Video hat der Sturzfahrer selbst gedreht und der Polizei zur Verfügung gestellt. Die will damit vor Unfällen warnen. Der Sturz des Fahrers aus dem Video soll nur ein Beispiel sein, das nicht näher thematisiert wird. So haben es Polizei und Fahrer abgesprochen.

Das Video soll Motorradfahrer in sozialen Medien erreichen

"Wir sind der festen Überzeugung, das so ein Video einfach anschaulicher ist", begründet Polizeisprecher Eckel. "Wir denken, dass es die Zielgruppe trifft." Es ist das erste Mal, dass die Polizei Schwaben Süd/West mit einem solchen Video vor Gefahren beim Biken warnt. Die Probleme seien jedoch altbekannt. Immer, wenn die Motorradsaison beginne, komme es gehäuft zu Unfällen. Einerseits, weil Autofahrer Motorradfahrer übersehen. Andererseits, weil die Motorradfahrer sich selbst und ihr Können überschätzen. Bei dem Unfall auf dem Video gibt es außer dem Fahrer keine Beteiligten.

Das Video, sagt Eckel, sei "wie gemacht" für die sozialen Medien. Er hofft, dass Motorradfahrer überdenken, wie sie auf den Straßen unterwegs sein wollen, vorsichtiger fahren und gegebenfalls an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen. mase-

