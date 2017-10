2017-10-18 14:13:28.0

Förderprogramm Digitale Klassenzimmer sollen in Bayern zur Regel werden

In den kommenden Jahren sollen an allen bayerischen Schulen digitale Klassenzimmer zur Regeln werden.

Die Staatsregierung legt dafür ein Förderprogramm in dreistelliger Millionenhöhe auf, um die Kommunen bei der Einrichtung zu unterstützen. 40 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr fließen, 122,5 Millionen Euro sind für den nächsten Doppelhaushalt 2019/20 vorgesehen. Diese Zahlen nannten Kultusminister Ludwig Spaenle und Staatssekretär Georg Eisenreich (beide CSU) am Mittwoch in München.

Wie die digitalen Klassenzimmer genau aussehen sollen, ließen die beiden offen. Darüber wolle man gemeinsam mit den Kommunen sprechen - diese sind für Schulbauten und die Ausstattung zuständig. Im ersten Halbjahr 2018 sollen die Förderrichtlinien stehen - dann soll klar sein, wie die Basisausstattung aussehen sollte. Eisenreich nannte mindestens "eine wie auch immer geartete digitale Tafel". Dass jeder Schüler ein eigenes Gerät in der Schule haben müsste, sieht er allerdings nicht. dpa