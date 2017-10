2017-10-23 07:25:34.0

CSU Dobrindt lehnt Jamaika-Koalition ohne Zuwanderungskontrolle ab

CSU-Politiker Alexander Dobrindt macht eine Zuwanderungskontrolle zur Bedingung einer Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will eine Verschärfung der Migrationspolitik zur Bedingung für eine Jamaika-Koalition der Union mit FDP und Grünen machen. Der Bild sagte Dobrindt: "Wir gehen nur in eine Koalition, die sicherstellt, dass unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland nicht mehr möglich ist." Dafür brauche Deutschland bundesweit Entscheidungs- und Rückführungszentren, in der sich jeder Flüchtling aufhalten müsse, bis sein Antrag geprüft sei.

Dobrindt stärkt Seehofer den Rücken

Der Rechtsstaat müsse uneingeschränkt handlungsfähig und auch handlungsbereit sein. "Wer als Flüchtling Unrecht oder Gewalt nach Deutschland bringt, muss konsequent abgeschoben werden", sagte Dobrindt. Rückendeckung signalisierte der CSU-Landesgruppenchef für seinen Parteivorsitzenden Horst Seehofer. Da die Jamaika-Verhandlungen eine der "schwierigsten Herausforderungen für die CSU seit Jahrzehnten" sei, erwarte er einen "respektvollen Umgang" mit den Verhandlungsführern. dpa

