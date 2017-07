2017-07-18 13:44:50.0

München Dreckige Luft in München: 123 Kilometer Straßen überschreiten Grenzwert

Bei einem Viertel der Straßen in München sind die Stickstoffdioxid-Werte zu hoch. Welche Straßen besonders betroffen sind.

Dreckige Luft in München: Vielerorts in der Landeshauptstadt werden Stickstoffdioxid-Grenzwerte überschritten, teilweise sogar massiv. In einem Viertel aller Hauptstraßen, nämlich in 123 von 511 Kilometern, liegen die Belastungen über dem Grenzwert. 27 Kilometer davon weisen deutlich erhöhte Werte auf, 16 Kilometer sogar extrem erhöhte Werte.

Vor allem Diesel-Fahrzeuge verpesten die Luft

Das geht aus einer Studie hervor, die die bayerische Staatsregierung am Dienstag mit mehrwöchiger Verzögerung im Internet veröffentlichte. Unter den Straßen mit deutlichen oder extremen Belastungen sind zentrale Verkehrsadern der Landeshauptstadt wie der Mittlere Ring, aber auch kleinere Hauptstraßen in der Innenstadt. Als Hauptverursacher gelten ältere Diesel-Fahrzeuge (Mehr zum Thema lesen Sie hier). dpa/lby