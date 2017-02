2017-02-07 16:49:00.0

Kirchehrenbach Drei Leichen in Franken - Mutter tötete Kinder und sich selbst

Die drei Leichen, die im oberfränkischen Kirchehrenbach gefunden wurden, sind Opfer eines Familiendramas. Die Mutter hat ihre Kinder und sich selbst mit Feuer getötet.

Die in einem Einfamilienhaus im oberfränkischen Kirchehrenbach aufgefundenen drei Toten sind Opfer eines Familiendramas. Davon gehen die Ermittler nach eigenen Angaben vom Mittwochabend jetzt aus. Demnach hat die 39 Jahre alte Mutter am Vortag erst ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren getötet und anschließend sich selbst. Dabei sei ein Brandbeschleuniger benutzt worden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten derzeit aus. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau und ihre Kinder an einem sogenannten Verbrennungsschock und einer Rauchgasvergiftung starben. dpa/lby