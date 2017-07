2017-07-20 07:03:43.0

Ostallgäu Drei Tote bei Autounfall in Frankenhofen

Drei Menschen sind bei einem schweren Autounfall in Frankenhofen (Ostallgäu) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, verlor eine Autofahrerin in der Nacht zum Donnerstag gegen 23.20 Uhr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, der nahe des Dorfs Frankenhofen im Kaltental von der Straße abkam und mit voller Wucht gegen einen Baum krachte. Drei der sechs Insassen, die alle aus Ungarn stammen, starben wenig später an ihren Verletzungen. Sie saßen im Heck des Fahrzeugs. Die Frau am Steuer und zwei weitere Mitfahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik. Einer von ihnen schwebte in der Nacht in Lebensgefahr.

Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären. dpa/AZ