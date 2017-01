2017-01-13 22:39:00.0

Sturmtief "Egon" sorgt für Unfälle - Wetterdienst warnt vor Sturm

In ganz Bayern wüten schwere Sturmböen. Für das Ost- und Oberallgäu gibt es sogar eine Unwetterwarnung.

Nach mehreren Unfällen wegen Glätte in den vergangenen Tagen wütet heute Sturmtief "Egon" über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ruft weiter zu Vorsicht auf den Straßen auf.

Der DWD warnt außerdem in ganz Bayern in der Nacht und am Samstag mindestens vor Sturmböen, die Geschwindigkeiten von über 60 km/h erreichen könnten. In Teilen der Region kann es auch zu Schneeverwehungen kommen.

Für das Ost- und Oberallgäu sowie für das östliche Bayern gibt es sogar Unwetterwarnungen. Demnach kann es vom Abend bis zum Samstag oberhalb von 800 Metern starken Schneefall und Schneeverwehungen geben.

Der Lawinenwarndienst Bayern meldet in den Alpen eine "erhebliche Lawinengefahr" oberhalb der Waldgrenze (Gefahrenstufe 3 von 5). In den Allgäuer Alpen gebe es zudem "mäßige Lawinengefahr" unterhalb der Waldgrenze.

Flüge und Züge von Sturm betroffen

In Mittelfranken und Unterfranken kam es am Freitag zu Stromausfällen. In den Landkreisen Fürth, Nürnberger Land und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim beschädigten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste Stromleitungen. Zahlreiche Haushalte seien von den Störungen betroffen, teilte der Energieversorger N-Ergie mit. Auch im Landkreis Aschaffenburg waren mehrere Ortschaften zunächst ohne Strom.

Ebenso schnitt das Sturmtief vielen Menschen in Baden-Württemberg die Stromversorgung ab. Insgesamt waren demnach mehrere Tausend Haushalte im Hohenlohekreis, im Main-Tauber-Kreis sowie in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Kraichgaus betroffen.

In Unterfranken konnten auch einige Schulbusse in Unterfranken die Kinder nicht wie vorgesehen zum Unterricht bringen. Ein Sprecher der Regierung von Unterfranken betonte jedoch, dass es keinen flächendeckenden Unterrichtsausfall gegeben habe (eine Übersicht über Schulausfälle finden Sie hier).

Die Deutsche Bahn reagiert auf die Schneefront und drosselt das Tempo der ICE-Züge auf 200 Stundenkilometer. Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken verlängere sich die Fahrtzeit so um 10 bis 20 Minuten, hieß es. In der Regel fahren die ICE-Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 230 bis 300 Kilometern pro Stunde.

Sturmtief "Egon" legte den Zugverkehr auf der ICE-Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg lahm. Durch umgestürzte Bäume sei derzeit die Strecke zwischen Neustadt an der Aisch und Siegelsdorf (Landkreis Fürth) blockiert, sagte ein Bahnsprecher. Fernzüge würden über Ansbach umgeleitet und verspäteten sich dadurch um rund eine halbe Stunde. Fahrgäste von Regionalzügen müssten auf Busse umsteigen. Die Bahn arbeite daran, die Strecke im Laufe des Freitags wieder freizuräumen.

Zudem ist demnach die Strecke zwischen Nürnberg und Schwabach in Mittelfranken gesperrt. Dort fährt nur die Nürnberger S-Bahn. Zwischen Schwabach und Roth sowie zwischen Feucht und Altdorf (beides S2) ruht auch der S-Bahn-Verkehr.

Das Sturmtief wirbelte auch den Flugplan am Frankfurter Flughafen erheblich durcheinander. 125 der rund 1100 Flüge seien annulliert worden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. "Der Sturm war so stark, dass die Flugzeugabfertigung zeitweise eingestellt werden musste." Später am Vormittag entspannte sich die Lage am größten deutschen Flughafen wieder etwas. Durch die Ausfälle müsse aber im Laufe des Tages mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden.

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Mehrere Unfälle in Bayern

Vor allem in Franken sorgte Sturmtief "Egon" für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei verzeichnete zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Baustellenabsperrungen. Auf der Autobahn 7 bei Marktbreit (Kreis Kitzingen) kippte ein Lastwagen-Anhänger wegen des Sturmes um. Im Allgäu machten rutschige Straßen den Autofahrern am Morgen zu schaffen. AZ/dpa/lby