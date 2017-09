2017-09-19 07:43:08.0

Ingolstadt Ehefrau umgebracht - Mann wegen Totschlags vor Gericht

Ein zur Tatzeit 31 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau am 2. Januar aus Eifersucht erstickt haben. Von Dienstag an muss er sich vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten.

Für den Totschlag an seiner Ehefrau muss sich ein zur Tatzeit 31 Jahre alter Mann von Dienstag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine 17 Jahre ältere Frau am 2. Januar aus Eifersucht umgebracht zu haben. Nach ihrer Ankündigung, ihn verlassen zu wollen, soll er die Frau im Bad der gemeinsamen Wohnung in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) zunächst mehrmals mit harten Gegenständen gegen den Kopf geschlagen haben. Danach würgte der mutmaßliche Täter seine Frau, ehe er sie laut Ermittlungen erstickte.

Verkündung des Urteils am 27. Oktober

Der Mann war nach der Tat zur Polizei gekommen und hatte den Beamten erklärt, dass seine Ehefrau nach einem handgreiflichen Streit blutend in der Wohnung liege. Ärzte konnten dem Opfer jedoch nicht mehr helfen; die 48-Jährige war bereits tot. Für den Prozess vor dem Schwurgericht sind sechs Verhandlungstage angesetzt, es werden zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört. Das Urteil soll am 27. Oktober verkündet werden. dpa/lby