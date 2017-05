2017-05-24 16:01:44.0

Tierpark Hellabrunn Eisbären-Mädchen Quintana darf ab jetzt die Felsenlandschaft erkunden

Eisbären-Mädchen Quintana darf ab jetzt das gesamte Gehege im Tierpark Hellabrunn erforschen, das Tierbaby ist laut Zoo jetzt groß genug dafür. Was das für Besucher bedeutet.

Wie gerne sich Quintana ins Wasser wirft, haben die Zoo-Mitarbeiter schon in den vergangenen Wochen beobachtet. Jetzt bekommt das sechs Monate alte Eisbärenbaby weitere Möglichkeiten zum Plantschen. Denn der Tierpark Hellabrunn öffnet seine Felsenlandschaft für Quintana, wie er in einer Pressemitteilung mitteilte. Nach drei Monaten im Mutter-Kind-Haus des Zoos und einem weiteren Vierteljahr in der Tundra-Anlage soll Quintana den nächsten Schritt machen.

Quintana sei jetzt groß genug für den Schritt ins tiefe Wasser, sagt die zuständige Kuratorin Beatrix Köhler: "In der Felsenlandschaft der Polarwelt warten ganz neue Herausforderungen, Perspektiven und Spielmöglichkeiten auf die kleine Wasserratte". Ganz klein ist Quintana übrigens nicht mehr, das Eisbärenmädchen wiegt mittlerweile beinahe Hundert Kilo.

Besucher können Quintana künftig aus größerer Nähe sehen

Nach Angaben des Zoos können auch Besucher auf zusätzliches Vergnügen hoffen. Denn anders als in der Tundra-Anlage können sie Quintana auch aus der Unterwasser-Perspektive beim Schwimmen beobachten - noch dazu aus größerer Nähe als zuvor. Außerdem hat das Eisbärenmädchen durch die Felsen jetzt auch die Chance, von deutlich weiter oben ins Wasser zu springen.

Süüüß! Kindersegen in deutschen Zoos Dieser kleine Lippenbär ist ein Christkind: An Heiligabend kam das Männchen im Berliner Zoo zur Welt. Zu sehen bekam man den Kleinen aber erst jetzt. Foto: Frederic Schweizer, Zoo Berlin, dpa

Zum Eisbärengehege gehören die Tundra-Anlage mit Erde, Gras, Bäumen und einem Bachlauf und die Felsenanlage mit tiefem Wasser und hohen Felsen. Nach dem Tod von Eisbär Yoghi leben dort Quintana und und ihre Mutter Giovanna. AZ

