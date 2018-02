2018-02-23 17:09:51.0

Dauerfrost Eisige Temperaturen, Sonne und Wind: So wird das Wetter am Wochenende

Von Frühling keine Spur - das kommende Wochenende verspricht vor allem eisige Temperaturen. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Aussichten fürs Wochenende in der Region. Von Philipp Kiehl

Eine dicke Schneeschicht bedeckt große Teile Schwabens, eisiger Wind aus Nordosten bringt die Kälte in die Region. Am kommenden Donnerstag, 1. März, beginnt bekanntlich der meteorologische Frühling. Doch davon ist wenig zu spüren. Im Gegenteil: "Für die Jahreszeit ist es extrem kalt", sagt der Diplom-Meteorologe von Dienst Wetterkontor, Jürgen Schmidt. So wird das Wetter in der Region am Wochenende:

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost

Freitagnacht:

In der Nacht auf Samstag ist in der gesamten Region warme Kleidung angesagt. Die Temperaturen sinken auf bis zu Minus sechs Grad. Die gefühlte Temperatur liegt bei Minus neun Grad, sagt Schmidt. Besonders kalt wird es in Oberstorf und Kempten. Dort kann das Thermometer auf bis zu Minus zehn Grad sinken. Zusätzlich warnt der Deutsche Wetterdienst in der Nacht vor Frost bei Temperaturen zwischen Minus fünf und Minus neun Grad. Eine allgemeine Gefahr für Autofahrer sieht Schmidt nicht: Örtlich könne es aber zu Eisglätte kommen.

Samstag:

Der Samstag wird tagsüber weitestgehend freundlich. Lediglich im Allgäu sorgt ein Hochnebel für einen bewölkten Himmel. Die Temperaturen liegen bei null Grad. Doch ein böiger Nordostwind bringt frostige Temperaturen. In der Nacht stürzen die Werte auf Minus zehn Grad. "In einigen Kältelöchern kann es bis zu Minus 15 Grad kalt werden", sagt Schmidt.

Wo wurden in den vergangenen Jahren die kältesten Temperaturen gemessen? Unser Überblick verrät es:

7. Januar 2017: Minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

18. Januar 2016: Minus 23,5 Grad zeigt das Thermometer im bayerischen Oberstdorf.

4. Februar 2015: In Merklingen auf der Schwäbischen Alb geht das Quecksilber auf minus 20,4 Grad zurück.

29. Dezember 2014: In Altheim an der oberen Donau fallen die Temperaturen auf minus 24,9 Grad

10. Februar 2013: In Oberstdorf herrschen minus 22,9 Grad.

6. Februar 2012: Minus 29,4 Grad werden in Oberstdorf gemessen.

Am 12. Februar 1929 werden im oberbayerischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen (DWD).

Der Wetterdienst Meteomedia verzeichnet die tiefste Lufttemperatur mit minus 45,9 Grad am 24. Dezember 2001 am Funtensee in Bayern

Sonntag:

Weitestgehend sonnig bleibt es auch am Sonntag. Doch je südlicher man sich befindet, desto kälter wird es. Die Temperaturen liegen in Augsburg und der Region tagsüber bei Minus sieben, in der Nacht bei Minus 14 Grad. Am Alpenrand prognostiziert der Wetterdienst in Teilen frostige Minus 20 Grad. Eine gute Nachricht hat Schmidt dann doch noch parat: Weil am Montag der Wind nachlasse, werde es tagsüber wenigstens gefühlt wärmer.

