2017-01-19 16:09:55.0

Veranstaltungen Eislaufen, Musik, Mode: Unsere Tipps fürs Wochenende

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Welche Veranstaltungen in den nächsten Tagen in Augsburg und der Region stattfinden, erfahren Sie in unserer Übersicht.

In Augsburg und der Region ist am Wochenende einiges geboten. Fans von Musik und Sport kommen ebenso auf ihre Kosten wie Mode-Liebhaber. Auch Kinder können sich über mehrere Angebote freuen.

Fußball, Eishockey und Eislaufen:

Passend zur kalten Jahreszeit: Egal ob Schlittschuhlaufen, Eishockey oder Eisstockschießen, das ganze Wochenende über finden in der Eishalle Haunstetten (Samstag: 16 bis 18 Uhr, Sonntag: 9 bis 11 Uhr/16 bis 18 Uhr) und im Curt-Frenzel-Stadion (Freitag: 18 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 bis 12 Uhr/14 bis 16 Uhr) Publikumsläufe statt. Einen Schlittschuhverleih gibt es jeweils vor Ort und die Eintrittspreise betragen vier Euro für Erwachsene und zwei Euro ermäßigt oder für Kinder.

Am Sonntag steht außerdem das nächste Heimspiel der Augsburger Panther an. Um 14 Uhr geht es im Curt-Frenzel-Stadion los. Die Mannschaft trifft auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Ebenfalls im heimischen Fußball-Stadion kicken die Spieler des FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) in der WWK-Arena gegen die Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim.

Musik, Tanz und ein Vortrag:

Musikliebhaber, Sänger und Songwriter lockt der "Song-Slam" am Freitag um 20 Uhr zur Soho Stage in Augsburg. Acht Sänger und Songwriter spielen je zwei selbstgeschriebene Lieder. Am Ende stehen zwei von ihnen im Finale und kämpfen um den "Goldenen Drachen". In der Kantine in Augsburg geben am Freitag außerdem "Mr. Irish Bastard + Tir Nan Og" mit Irish-Folk auf der Bühne ihr Bestes (19.30 Uhr).

Für Musicalfans lohnt sich am Freitag (20 Uhr) die Aufführung "Das Phantom der Oper" im Kongress am Park in Augsburg. Ballett in Kombination mit Streetdance gibt es außerdem am Wochenende in München zu sehen. Das Stück "The Nutcracker Reloaded" wird im Deutschen Theater gezeigt (Freitag: 19.30 Uhr, Samstag: 15 und 19. 30 Uhr, Sonntag: 15 Uhr).

Den Vortrag "Expedition Erde" über Extremklettern zwischen Arktis und Orient hält Stefan Glowacz am Freitag um 19.30 Uhr im Parktheater in Göggingen. Mit Bildern und Filmen lässt Glowacz die Zuhörer an seinen Abenteuern teilhaben. Er berichtet unter anderem von Touren im Himalya oder der zweitgrößten Höhle der Welt im Oman.

Markt und Messe:

Auch Modeliebhaber kommen am Wochenende in Augsburg auf ihre Kosten. Beim Fashion-Flohmarkt im Kongress am Park in Augsburg gibt es alles, was eine Frau so trägt: egal ob Designermode, Vintage, Flippiges oder Accesoires für jede Größe und jedes Alter. Der Flohmarkt hat von 11 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Jäger und Angler finden bei der Messe "Jagen und Fischen" in der Messe Augsburg Neuheiten der Branche und ein breites Angebot der Aussteller vor. Besucher können Wild und heimischen Fisch kosten oder sich mit anderen Bogenschützen bei einem Wettkampf messen. Die Messe findet an allen drei Tagen von 9.30 bis 18 Uhr statt.

Marionetten und Märchen für Kinder:

In den Orient entführt die Augsburger Puppenkiste am Wochenende. Sie zeigt das Stück "Aladin und die Wunderlampe" am Freitag (16 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (jeweils 15 Uhr). Ein Magier kämpft mit Hilfe von Dämonen um eine wunderschöne Prinzessin, die aber einen anderen liebt. Das Marionettenstück wird Kindern ab fünf Jahren empfohlen und dauert etwa 90 Minuten.

Ein weiteres Theater mit Figuren, "Das Abenteuer von Jakob Maus", wird außerdem am Sonntag um 15 Uhr im Kulturhaus Abraxas gezeigt. Es handelt von einer Mäusekolonie, die in einer Speisekammer lebt.

Im Märchenzelt hinter dem Kulturhaus Abraxas in Augsburg werden am knisternden Lagerfeuer nach alter Tradition Märchen aus aller Welt erzählt. Am Sonntag wird um 16 Uhr ein Märchen aus China erzählt (ab vier Jahren). Es handelt von einer kleinen Hexe und einem Maronimann. laj