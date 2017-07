2017-07-07 13:58:17.0

Region Augsburg Elektro-Festival, Schloss- und Stadtfest: Was am Wochenende geboten ist

Augsburg und die Region feiern am Wochenende den Sommer - etwa bei Konzerten und Festivals unter freiem Himmel. Wir geben eine Übersicht über die Veranstaltungen. Von Sabrina Schatz

Augsburg und die Region feiert den Sommer: Die Menschen zieht es nach draußen. Und so finden am Wochenende vielerorts Veranstaltungen unter freien Himmel statt. Sollten Gewitter die Abendplanung durcheinander bringen, gibt es aber auch genügend Veranstaltungen, die Drinnen stattfinden. Unsere Tipps zum Wochenende.

auto.matic.open - das Elektro-Festival findet am Samstag, ab 14 Uhr, auf dem beleuchteten Gelände um das Augsburger Kesselhaus statt. Ab 22 Uhr zieht das Partyvolk um und feiert Indoor weiter. Zu Gast sind mehr als ein Dutzend DJs, etwa aus Barcelona, Berlin, Dresden - und natürlich aus Augsburg.

Im Augsburger Jazzclub treten am Freitag Dombert's Urban Jazz auf. Die Regensburger Musiker verbinden Jazz und elektronische Musik: Zu hören gibt es Gitarre und Saxophon, ebenso wie Beats aus dem Sythesizer. Schlagzeuger Tilman Herpichböhm kommt aus Augsburg und hat somit ein Heimspiel. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Wer seine Zehen in den Sand strecken und an einem Cocktail schlürfen will, kann den Kultstrand besuchen. Am Freitag bringen Augsburger Tanzschulen mit Salsa-Tanz kubanische Stimmung ins Schlachthofquartier. Am Samstag geht es weiter mit der Band Helgen. Beginn ist jeweils 18 Uhr.

Bands, BBQ und Bier - klingt nach Festival-Stimmung. Am Freitag und Samstag erklären Bierhersteller in der Kradhalle im Kulturpark West, wie sie Craftbier herstellen, freilich mit der ein oder anderen Kostprobe. Dazu gibt es Deftiges vom Grill. Auf der Bühne spielen Bands Blues und Folk. Beginn ist um 17 Uhr.

Der Kanal C, das Augsburger Studentenradio, wird 20 Jahre alt - und feiert dies am Freitag mit einer Party und Live-Musik in der Augsburger "Kantine". Dabei treten drei Bands auf, die Indie und Folk Musik spielen. Nach den Konzerten legen die DJs des Studentenradios auf. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Musikfans können am Wochenende auch zu den Konzerten im Bürgerhof kommen: Dort feiert das Freiwilligen Zentrum Augsburg sein 20-jähriges Bestehen. Am Freitag etwa spielen um 19 Uhr "The Big Band Theory", danach "Motherfunkers" und zum Abschluss "Sunday in Jail". Von Funk, Soul bis Blues und Rock ist also alles geboten.

In Augsburg-Oberhausen geht der "Sommer am Kiez" in die nächste Runde. Auf der Bühne nahe dem Oberhauser Bahnhof stehen etwa am Freitag "Hörstreich", Urgesteine der Augsburger Musikszene, mit Punk und etwas Disko-Musik. Auch "Hush" aus Tschechien sind zu Gast. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Die Ballonfabrik empfängt am Samstag, ab 21 Uhr, "Supernichts" aus Köln, die jede Menge Deutschpunk im Gepäck haben. Auf der Bühne stehen außerdem "Robinson Krause", "Die Tapeten" und "Herrengedeck Royal".

Ebenfalls am Wochenende steigt das Neusäßer Stadtfest. Kulturschaffende unterhalten dabei auf zwei Bühnen - etwa mit Tanz, moderner Volksmusik und A-capella-Gesang. Im Rahmen des Stadtfestes finden auch die Kinderkulturtage statt - mit Mitmach-Programm wie Klettern.

In Ulm endet an diesem Wochenende das Kulturfestival "Ulmer Zelt". Zum krönenden Abschluss singt am Freitag Gregor Meyle, am Samstag stehen die Hamburg Blues Band&Friends auf der Bühne.

In Neuburg können Ausflügler und Einheimische noch einmal das Schlossfest besuchen. Dabei lässt die Stadt die Renaissance noch einmal aufleben - mit historischen Kostümen und Jahrmarkt, mit Tänzen, Feuershow und Hofkonzerten.