Wetter Endlich Frühling! Bis zu 20 Grad in den nächsten Tagen

Genug vom Regen der vergangenen Tage? Ab Mittwoch kommt die Sonne wieder nach Schwaben und hat Temperaturen von bis zu 20 Grad im Gepäck. Auch am Wochenende soll es warm bleiben.

Nach dem plötzlichen Wintereinbruch Ende April spielt das Wetter im Jahr 2017 weiter verrückt: Am heutigen Dienstag hat es in einigen Regionen Schwabens noch ergiebigen Dauerregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter gegeben. Für das Ober- und Ostallgäu galt sogar eine amtliche Unwetterwarnung wegen drohendem Starkregen.

Laut dem bayerischen Hochwasserwarndienst haben die Bäche und Flüsse in Schwaben die Meldestufe eins allerdings nicht überschritten. Es bestehe keine größere Hochwassergefahr mehr, da der Dauerregen bald abklingt, teilen die Münchner Experten vom Landesamt für Umwelt mit.

Ab Mittwoch kommt die Sonne zurück

Schon am Mittwoch können sich die Menschen aber wieder auf die Sonne freuen, die nach Schwaben zurückkehrt. Und wie: "Die Temperaturen können dank Hoch Tilly mancherorts auf bis zu 17 Grad klettern", sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt. Die geänderte Windrichtung bringe warme Luft in den Südwesten Deutschlands.

Der Mittwoch bleibt mit bis zu 14 Sonnenstunden wohl der schönste Tag der Woche. Aber auch die Aussichten für die nächsten Tage sind positiv. Einzig die Nacht auf Mittwoch wird mit Temperaturen um den Gefrierpunkt noch einmal sehr kalt. Der Wetter-Experte rät daher allen, empfindliche Pflanzen und Gewächse in dieser Nacht ins Warme zu stellen.

So wird das Wetter beim Augsburger Firmenlauf

Gute Nachrichten gibt es damit auch für alle Teilnehmer des Augsburger Firmenlaufs: "Es wird zwar bewölkt sein, aber nicht gewittern oder stark regnen", sagt Schmidt. Das Thermometer soll am Donnerstag auf über 20 Grad klettern.

Und das obwohl am Donnerstag mit dem Tag des heiligen Mamertus der erste von den fünf kalendarischen „Eisheiligen“ ansteht. "Bei den Eisheiligen verhält es sich wie mit dem Schnee an Weihnachten", meint Schmidt. "Das ist nur ein Richtwert, dass es theoretisch wieder kälter werden kann".

Aber das sei in den nächsten Wochen nicht der Fall: „Wir kommen so langsam wieder in Temperaturbereiche, die für den Mai normal sind“, sagt der Meterorologe. Am Wochenende soll es weiter warm bleiben, allerdings besteht in Schwaben dann örtlich sehr hohe Gefahr für Gewitter und Schauer. AZ

