2017-10-18 16:25:58.0

A7 Entführung verhindert? Polizei befreit zwei Jugendliche aus Auto

Die Memminger Autobahnpolizei hat zwei Jugendliche befreit. Sie wurden offenbar gewaltsam in ein Auto gezerrt und sollten zu Verwandten nach Süddeutschland gebracht werden.

Eine aufgelöste Anruferin meldete der Polizei in Osthessen am Dienstagnachmittag die Entführung von zwei Jugendlichen, einem 14-jährigen Jungen und einem 16-jährigen Mädchen. Zwei Männer, der Halbbruder und der Onkel der Jugendlichen, seien in ihre Wohnung eingedrungen und hätten die Jugendlichen mitgenommen, berichtete die Frau laut Polizei. Der Vater der Jugendlichen sei verstorben und in Afghanistan beerdigt worden – deshalb befürchtete die Anruferin, dass die beiden männlichen Verwandten den 14-Jährigen und die 16-Jährige nun in ihre Gewalt bringen wollten.

Die Anruferin gab der Polizei laut Pressebericht die Details zum Fahrzeug durch. Es handelte sich demnach um einen weißen Audi mit Ravensburger Kennzeichen. Die osthessischen Beamten verständigten daraufhin die Dienststellen entlang der vermuteten Fahrtroute Richtung Süddeutschland. So ging der Audi auf der Autobahn A7 schließlich der Autobahnpolizei Memmingen ins Netz. Die beiden Jugendlichen im Fahrzeug gaben an, gegen ihren Willen mit Onkel und Halbbruder unterwegs zu sein. Sie wurden zunächst in eine Jugendeinrichtung gebracht und sollten im Laufe des Mittwochs zurück zu ihren Familien nach Fulda kommen. Die beiden Männer kamen nach ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen zunächst wieder auf freien Fuß. AZ