2017-05-26 07:17:00.0

Wetter Erstes Sommer-Wochenende: 30 Grad und Sonne den ganzen Tag

Freuen wir uns auf ein Wochenende mit Sonne von früh bis spät. Auch für die Pfingstfeiertage sind die Meteorologen optimistisch. Von Michael Munkler

Da sind sich die Meteorologen einig: Das Wochenende wird in Bayern hochsommerlich warm mit Temperaturen am Sonntag von bis zu 30 Grad. „Der Sommer macht also eine erste Generalprobe, obwohl er klimatologisch erst am 1. Juni beginnt“, sagt MeteoGroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. Zu Wochenbeginn soll es etwas unbeständiger, aber nicht unfreundlich werden. Dann drohen abends aber zum Teil heftige Gewitter. Bis Sonntag könnte sich das Wasser in den Seen so erwärmt haben, dass sich zumindest Abgehärtete hineinwagen könnten. Gestern lagen die Wassertemperaturen der Seen in Schwaben noch bei 15 bis 18 Grad. In den nächsten Tagen werden sie auf bis zu 20 Grad ansteigen.

Beste Bedingungen für Wanderer herrschen in den bayerischen Alpen bis in mittlere Höhenlagen. Weiter oben muss noch mit viel Schnee gerechnet werden. So sind die hoch gelegenen Wanderwege in den Oberstdorfer und Kleinwalsertaler Bergen noch nicht begehbar. Dort öffnen die höher gelegenen Alpenvereinshütten erst im Laufe der nächsten zwei Wochen. Weiter unten sind alle Hütten offen.

ANZEIGE

Pfingsten soll trocken werden

Vor allem nordseitig muss zum Teil auch in tieferen Lagen noch mit Altschneeresten gerechnet werden. Die Alpinberatung Oberstdorf empfiehlt knöchelhohe Bergschuhe mit guter Profilsohle. Beim Queren von steilen Altschneefeldern ereignen sich erfahrungsgemäß im Frühsommer die meisten Bergunfälle.

Und wie sieht der Wettertrend für Pfingsten aus? Nach Angaben von Wetteronline wird es nicht mehr so warm, aber trocken. Erfahrungsgemäß sind Prognosen über einen langen Zeitraum aber mit Vorsicht zu genießen. Laut Jahreszeitenvorhersage wird der Sommer 2017 insgesamt etwas wärmer als im klimatologischen Mittel ausfallen.