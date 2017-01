2017-01-03 12:23:14.0

Region Augsburg Es bleibt Winter: Die nächsten Tage bringen Schnee und Sturm

Auch in den nächsten Tagen bleibt es weiterhin winterlich. Besonders Schneeschauer und stürmische Winde ziehen über die Region.

Der Winter hat die Region auch in den kommenden Tagen im Griff. Für den morgigen Mittwoch wird im Augsburger Raum schneeig-stürmisches Wetter mit knappen Plusgraden erwartet. Die anfänglichen Schneeregenschauer verwandeln sich im Laufe des Nachmittags in Schneefall.

"Morgen sollten die Schneedienste gut aktiv sein", so Jürgen Schmidt vom WetterKontor. Auch am Donnerstag hält der Schauercharakter mit frischen Westwinden an. Die Sonne kommt kaum zum Vorschein. Alles in allem bleibt es eine kalte Geschichte. Die Temperaturen in der Region Augsburg belaufen sich auf -2 Grad, im Bereich der Alpen, bei anhaltendem Schneefall, sogar auf -4 bis -5 Grad.

Das Wochenende wird kalt und unbeständig

Die Minusgrade klettern zum Wochenendstart auf -5 bis -6 Grad und die Sonne schafft es bei leichtem Wind kaum durch die vielen Wolken. Der Samstag startet neblig-trüb bei frostigen Temperaturen um -4 bis -6 Grad. Im Laufe des Tages zeigt sich ab und zu die Sonne, es überwiegen jedoch Schneeschauer.

Am Sonntag steigen die Temperaturen im Raum Augsburg auf bis zu zwei Grad. Es gibt aber Schneeregenschauer.

Die anfängliche Schneefallgrenze in Bodennähe klettert auf 700 bis 800 Meter. In Richtung Kempten und Obersdorf hält der Schneefall an.

Stürmischer Wochenstart

Der Start in die neue Woche verheißt weiterhin viele Schneeregenschauer, auch der Nordwestwind hält an und bringt bei Windstärke 4 oder 5 starke Sturmböen mit sich.