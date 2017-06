2017-06-08 07:19:26.0

Memmingerberg Etwa 30.000 Besucher zum Ikarus-Festival im Allgäu erwartet

Auf dem Gelände eines ehemaligen Militärflughafens im Allgäu gibt es ab heute drei Tage lang Techno- und House-Musik auf die Ohren.

Drei Tage lang Techno- und House-Musik gibt es beim Ikarus-Festival im Allgäu. Die Veranstalter erwarten rund 30.000 Besucher zu dem Event, das am Donnerstag (18 Uhr) auf dem Geländes des ehemaligen Militärflughafens in Memmingerberg beginnt. Unter den rund 80 nationalen und internationalen Bands und Musikern, die auf den sechs Bühnen auftreten, sind Tale Of Us, Dixon, Alle Farben und Fritz Kalkbrenner. Das Festival bietet auch eine Go-Kart-Bahn, eine Zirkusshow sowie einen 500 Quadratmeter großen Pool. Für die Besucher gibt es eine Campingmöglichkeit. dpa/lby