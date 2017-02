2017-02-14 11:19:38.0

Bad Wiessee Explosion in Rettungszentrum zerstört komplette BRK-Fahrzeugflotte

Am Tag danach ist das Ausmaß der Explosion im Rettungszentrum in Bad Wiessee am Tegernsee sichtbar: Lagerhalle und Fahrzeugflotte sind zerstört. Unklar ist noch die Schadenshöhe.

Ein Feuerwehrmann am Tag der Explosion vor dem Rettungszentrum. In dem Gebäude sind Feuerwehr und Bayerisches Rotes Kreuz untergebracht. Foto: Stefan Puchner, dpa