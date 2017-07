2017-07-13 17:14:06.0

München "Fack ju Göhte" soll in München auf die Bühne kommen - als "Mjusikel"

Der Erfolgsfilm "Fack ju Göhte" dient einem Musical als Vorlage. Dieses soll bereits im Januar 2018 Premiere in München feiern. Derzeit finden die Castings statt. Von Sabrina Schatz

Es gibt ein Wiedersehen mit Herrn Müller, Chantal und dem Rest der 10b! Das klingt erst einmal nach einer nicht ganz neuen Neuigkeit, kommt doch der dritte Teil von "Fack ju Göhte" im Oktober in die Kinos. Doch das Wiedersehen, das hier gemeint ist, findet nicht auf der Leinwand, sondern in München statt - live auf der Bühne. Denn wie nun bekannt wurde, soll der Erfolgsfilm mit Elyas M'Barek einem Musical als Vorlage dienen - oder wie Chantal wohl schreiben würde: einem "Mjusikel". Die Uraufführung ist bereits im Januar 2018 angesetzt, verkündet Stage Entertainment. Die Firma, die international Live-Shows und Musicals produziert, setzt das Musical in Zusammenarbeit mit Constantin Film um.

"Fack ju Göhte" als Musical: Zehn Darsteller sind gesucht

Derzeit sucht die Firma Schauspieler, die in die Rollen von Zeki Müller, Jerome oder Danger schlüpfen wollen. Der Ausschreibung zufolge sollten die Bewerber eine "Affinität zu Rap, Hip Hop und deutscher Pop-Musik" haben. Bei der Rollenbeschreibung der Chantal etwa steht geschrieben: "Spielalter 16 - 18, sehr gute Comedy-Schauspielerin. Überdrehte YouTuberin, die lieber bei Pimkie shoppt als in der Schule zu sein."

Erste Vorsingen sollen bereits Ende Juni in Hamburg und München stattgefunden haben. Die Proben beginnen im Dezember in München. Der Vertrag der Darsteller wird vorerst auf zehn Monate begrenzt sein - demzufolge wird das Musical bis mindestens Oktober nächsten Jahres zu sehen sein.

Die Bühne soll dort stehen, wo einst Kartoffeln lagerten

Das Musical soll im Werksviertel nahe dem Münchner Ostbahnhof aufgeführt werden - in einer Halle, in der einst haufenweise Kartoffel lagerten. Im ehemaligen Werk der Firma "Pfanni" sollen rund 600 Plätze für Musicalfans entstehen. In dem Viertel treffen sich bereits viele junge Leute - etwa im angrenzenden Technikum oder der Tonhalle.

Die in den Niederlanden gegründete Firma Stage Entertainment hat auch Kassenschlager wie "Tanz der Vampire" und "Tarzan" auf den Weg gebracht. Sie kündigt an: "Schnell, jung, laut und politisch total unkorrekt - das ist Fack ju Gölthe - das Mjusikel." In Deutschland bespielt die Firma bislang elf Theater, unter anderem in Berlin und Stuttgart. 1700 Mitarbeiter sind allein hierzulande tätig.

Die Bühnenfassung und Musik stammen aus der Feder von Kevin Schroeder, Nico Rebscher und Simon Triebel. Letzterer ist Gitarrist und Songwriter der Band "Juli".