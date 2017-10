2017-10-23 12:27:51.0

München Falschem Polizist wird wegen Betrugs der Prozess gemacht

Erfolgreiche Masche: Ein 24-Jähriger und seine Mittäter gaben sich als Polizisten aus, gaukelten Senioren Gefahr durch Einbrecher vor und nahmen sie aus. Nun startete der Prozess.

Vor dem Münchner Landgericht hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der als falscher Polizist mehrere Opfer um Geld betrogen haben soll. Laut Anklage hatten der 24-Jährige und Mittäter bei älteren Menschen angerufen, sich als Polizeibeamte ausgegeben und die Senioren dazu gebracht, ihr Geld und ihre Wertgegenstände vor die Wohnungstür zu legen.

So sollte der Besitz angeblich vor Einbrechern in Sicherheit gebracht werden. Vier Opfer fielen auf den Trick herein. In einem Fall erbeuteten die Täter auf diese Weise 12.000 Euro. Für die Verhandlung sind zunächst drei Tage angesetzt. dpa/lby