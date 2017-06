2017-06-01 19:14:00.0

Oberallgäu Falscher Polizist prellt Rentner und macht fette Beute

Ein 89-jähriger Mann aus Sonthofen fiel auf einen falschen Polizisten herein und übergab dem Trickbetrüger viel Bargeld und Schmuck. Unbekannte hatten die Masche mehrmals probiert. Von Michael Munkler

Um 180.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 80.000 Euro hat ein Unbekannter in Sonthofen einen 89 Jahre alten Mann betrogen. Von dem Betrüger gebe es nur eine dürftige Beschreibung, teilte die Polizei mit.

Der Fall hatte vor einer Woche begonnen. Am Telefon stellte sich dem 89-Jährigen ein Mann als Beamter der Kriminalpolizei vor. In Zusammenhang mit einer angeblichen Einbruchserie gebe es Hinweise darauf, dass auch in die Wohnung des 89-Jährigen eingebrochen werde. Deshalb sei es erforderlich, dass sämtliches Bargeld von ihm sowie Schmuck seiner Frau "überprüft" und in Sicherheit gebracht werden müssten. Nach der ersten Kontaktaufnahme habe der Unbekannte den 89-Jährigen immer wieder angerufen und schließlich sei dann für vergangenen Mittwochnachmittag ein Übergabetermin vereinbart worden. Geld und Schmuck sollten in der Sonthofer Innenstadt übergeben werden.

ANZEIGE

Der Frau des Rentners kam das alles sehr merkwürdig vor und sie informierte die in Nordrhein-Westfalen lebende Tochter. Diese wandte sich zwar umgehend an die Polizei in Sonthofen, doch da war es bereits zu spät. Inzwischen hatte der 89-Jährige an dem vereinbarten Treffpunkt 180.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 80.000 Euro übergeben.

Rentner übergibt Betrüger 180.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 80.000 Euro

Woher das viele Bargeld kam? Auf diese Frage wollte Polizeisprecher Jürgen Krautwald "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Antwort geben. Der betrogene Senior habe es bis zum Schluss nicht glauben können, dass er seit Tagen mit einem Betrüger und nicht etwa mit der Kriminalpolizei telefonischen Kontakt hatte.

"Wir haben nur eine vage Täterbeschreibung", sagt Polizeisprecher Krautwald und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Am Mittwochnachmittag war es in der Promenadestraße in Sonthofen zur Übergabe des Schmucks und des Bargelds gekommen. Wahrscheinlich ist der Täter nach der Übergabe von Geld und Schmuck mit einem silberfarbenen Auto davongefahren. Es soll sich um einen 1,70 Meter großen, schlanken Mann südländischen Typs handeln. Er war in Begleitung einer korpulenten Frau.

"Staatliche Stellen fordern niemals auf diese Art und Weise Bargeld oder Wertgegenstände", heißt es in einer Warnung der Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Im Oberallgäuer Oberstaufen hatten Unbekannte zuvor drei Mal versucht, auf diese Weise an Geld zu kommen.