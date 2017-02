2017-02-15 07:38:46.0

Unterfranken Familiendrama? Totes Ehepaar in Haus in Iphofen gefunden

Grausiger Fund in einem Haus in Unterfranken: Zwei Menschen sind am Dienstagabend in einem Anwesen in Iphofen im Landkreis Kitzingen tot aufgefunden worden.

Absperrbänder der Polizei im Vorgarten eines Einfamilienhauses in Iphofen: Am Mittwochabend waren dort die Leichen eines Ehepaars gefunden worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa