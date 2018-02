2018-02-08 17:47:00.0

Wochenend-Tipps Fasching, Konzerte und Schlösser: Das ist am Wochenende in der Region los

Die Faschings-Veranstaltungen in der Region erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt. Aber auch für Faschingsmuffel gibt es Alternativen.

Langweilig wird es am Wochenende rund um Augsburg nicht. Wer gerne Fasching feiert, hat eine riesige Auswahl an Umzügen in der Region. Aber auch kulturell ist einiges los.

Faschings-Veranstaltungen am Wochenende

Sehr beliebt bei Besuchern aus ganz Schwaben ist der Dillinger Nachtumzug - 15.000 Besucher zählte der Umzug im vergangenen Jahr. Dieses Jahr beginnt er am Freitag um 19 Uhr. Die Steinheimer Faschingsfreunde veranstalten das Narren-Spektakel in der Dillinger Innenstadt.

Ein weiterer großer Umzug in der Region startet am Samstag um 14.30 Uhr in Welden. Die Laugnataler Faschingskracher veranstalten diesen Umzug seit 2003 - dieses Jahr haben sich bereits 60 Gruppen angemeldet.

Ein Klassiker ist auch der Umzug im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell: Er beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Das Motto dieses Jahr lautet "Musical". Die Stadt Aichach bietet ab 12.30 Uhr einen kostenlosen Bus-Shuttle von Aichach nach Zell zum Umzug an.

In Zusmarshausen steht mit dem traditionellen Faschingsumzug am Sonntag um 13 Uhr ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Die Faschingsgesellschaft Zusamer Bettschoner veranstaltet danach auch das traditionelle Faschingstreiben in der Schwarzbräuhalle. Auch ein Partyzelt für Besucher ab 16 Jahren gehört zum Programm.

Nur alle zwei Jahre findet der Umzug in Pöttmes statt. Dieses Jahr ist es wieder so weit: Der Zug setzt sich am Sonntag ab 14.14 Uhr in Bewegung. Zum ersten Mal stellen die Faschingsgarden ihre Programme vorher (ab 13 Uhr) auf dem Volksfestplatz vor.

Einen großen Faschingsumzug mit über 10.000 Besuchern erwartet wieder Mering am Sonntag. Ab 12.30 Uhr ist die Narrenkundgebung auf dem Marktplatz. Ab 14 Uhr startet der Umzug durch die Stadt.

Eine komplette Übersicht über die Umzüge in der Region finden Sie hier.

Konzerte in Augsburg und Landsberg

Für Faschingsmuffel gibt es im Kultur-Stadl Wörleschwang in Zusmarshausen eine Alternative: Der kanadische Singer-Songwriter David Blair tritt dort am Freitag um 20 Uhr auf. Blair nahm 2017 an der Castingshow "The Voice of Germany" teil - er zog extra nach Deutschland, um seine Musikkarriere voranzutreiben.

Ein Trio aus Wien und Graz ist am Samstag im Landsberger Theater zu Gast: Die Kombo Edi Nulz verbindet Elemente des Jazz mit Rockmusik. Bei ihrem Konzert um 20 Uhr stellen die drei Musiker ihr neues Album "El Perro Grande" vor. Tickets gibt es noch hier.

Mit der Deutschpunk-Band Terrorgruppe kommt ein echtes Punk-Urgestein in die Kantine nach Augsburg. Die 1993 gegründete Band löste sich eigentlich 2005 auf. Nun ist sie mit ihren Hits von 1993 bis 2017 auf Comeback-Tour. Das Konzert in der Kantine beginnt am Sonntag um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets bekommen Sie noch hier.

Veranstaltungen in Schlössern der Region

Die beliebten Themenführungen im Neuburger Schloss gehen am Sonntag in die nächste Runde. Um 14 Uhr führt Helga Kugler mit dem Thema "Vom kunstsinnigen Sulzbacher Prinzen zum ungeliebten Regenten in München: Kurfürst Carl Theodor" durch das prächtige Renaissance-Schloss.

Wer Lust hat, in lockerer Runde Tango zu tanzen, ist beim Tangocafé in Schloss Blumenthal richtig. Teilnehmen können Anfänger und Fortgeschrittene, los geht es am Sonntag um 15 Uhr. AZ