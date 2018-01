2018-01-30 13:14:53.0

Koalitionsverhandlungen "Fastnacht in Franken" ohne Söder und Seehofer?

Wegen der Koalitionsverhandlungen könnte die Fernsehprunksitzung "Fastnacht in Franken" ohne Horst Seehofer und Markus Söder über die Bühne gehen.

"Wir wissen aktuell nicht, wer jetzt vielleicht nicht kommt oder doch kommt. Zugesagt hatten alle Wichtigen", sagte Bernhard Schlereth, Präsident des Fränkischen Fastnacht-Verbandes, am Dienstag im unterfränkischen Veitshöchheim. Zur "Fastnacht in Franken" kommen traditionell fast alle wichtigen Landespolitiker verkleidet nach Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) und ertragen tapfer die Seitenhiebe und Lästereien der Narren.

Auf die Witze auf Kosten der Politiker, allen voran Söder und Seehofer, müssen die Zuschauer dennoch nicht verzichten, sagte Kathrin Degmair, Leiterin des Frankenstudios des Bayerischen Rundfunks (BR). "Wir werden ihnen (den Politikern) den Spiegel vorhalten - so oder so." Der BR überträgt die etwa dreieinhalbstündige Prunksitzung des Fränkisches Fastnacht-Verbandes live. Sie gilt als der Quotenschlager des Senders. 2017 schauten bundesweit etwa 4,5 Millionen Menschen die "Fastnacht in Franken". (dpa)

