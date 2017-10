2017-10-04 10:58:26.0

"Ludwig²"-Produzent Festspielhaus in Füssen hat neuen Theaterdirektor

Das Festspielhaus in Füssen hat den Produzenten des Musicals "Ludwig²" zum neuen Theaterdirektor ernannt. Seit 1. Oktober sei Regisseur Benjamin Sahler schon im Amt.

Das Festspielhaus in Füssen hat den bisherigen Produzenten des Musicals "Ludwig²" zum neuen Theaterdirektor ernannt. Der Stuttgarter Regisseur Benjamin Sahler sei seit dem 1. Oktober verantwortlich für das gesamte Programm des Hauses, teilte das Festspielhaus-Management heute mit. Sahlers bislang größter Erfolg als Regisseur und Produzent sei die Wiederaufnahme des Musicals "Ludwig²" gewesen, das er mittels Crowdfunding im Internet und trotz der plötzlichen Insolvenz des Theaters 2016 auf die Bühne gebracht hatte.

Benjamin Sahler lockte mit dem Musical "Ludwig²" 2016 rund 30.000 Menschen ins Festspielhaus nach Füssen

Im Jahr 2016 hatten etwa 30.000 Menschen das Musical gesehen. Sahler bleibe auch in seiner neuen Funktion Regisseur des Ludwig-Musicals, hieß es weiter. Das Festspielhaus in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein war jahrelang vor allem durch finanzielle Pleiten in den Schlagzeilen. dpa/lby