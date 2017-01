2017-01-19 13:45:15.0

Oberallgäu Feuer richtet Millionenschaden in Oberstaufen an

Eine Million Euro: So hoch ist der Schaden nach einem Brand am Dienstag im Oberallgäu. Zuerst war eine niedrigere Summe genannt worden.

Bei dem Brand eines Bauernhofs in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das gibt die Polizei bekannt.

Die Ursache für den Brand soll durch einen technischen Defekt bei der Futtermischanlage ausgelöst worden sein.

120 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer brach am Dienstag auf einem Bauernhof in Buflings bei Oberstaufen aus. 20 Kühe, die sich im Stall befanden, konnten die Retter in Sicherheit bringen. Zwei der drei Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sie blieben entgegen erster Meldungen aber unverletzt.

Bei dem Einsatz waren rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen mindestens 300.000 Euro. AZ