2018-02-27 11:41:21.0

München Feuerwehr gibt Schwan Geleitschutz

Ein Schwan siedelt sich in einer Tiefgarageneinfahrt in München an. Da er sein Plätzchen nicht aufgeben will, begleiten Polizei und Feuerwehr das Tier in Richtung Isarauen.

Die Münchner Feuerwehr begleitete einen Schwan am Montag in Richtung Isarauen. Der Schwan hatte es sich zuvor in einer Hofeinfahrt gemütlich gemacht. Foto: Berufsfeuerwehr München