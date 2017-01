2017-01-30 13:33:14.0

Sechs tote Jugendliche Feuerwehrkommandant: So etwas Schlimmes habe ich noch nie erlebt

Jürgen Illek ist Feuerwehrkommandant in Arnstein. Den Sonntag, an dem er die Leichen von sechs jungen Menschen in einem Gartenhaus sehen musste, wird er nie vergessen. Von Gisela Rauch

Den Sonntag, an dem er die Leichen der sechs jungen Menschen in einem Gartenhaus am Arnsteiner Sommerberg sehen musste, wird Jürgen Illek nicht vergessen, so lange er lebt. Seit 1970 engagiert sich Illek bei der Freiwilligen Feuerwehr, seit 2009 ist er Kommandant. Im Laufe seiner Dienstzeit habe er viele Tote gesehen, habe viele schreckliche Bilder in seinem Hirn gespeichert. „So etwas Schlimmes habe ich aber noch nie erlebt.“

Als Kommandant der Feuerwehr wurde Illek am Sonntagmittag alarmiert. „Verdacht auf Gasaustritt“ hieß es in der Erstmeldung. Die zwölf Männer, mit denen Illek am Sonntag in drei Einsatzfahrzeugen zum Sommerberg fuhr, trugen deshalb schweres Atemschutzgerät. Als er mit seinen Leuten an dem am Hang gelegenen Gartengrundstück eintraf, hätten Türe und Fenster des Gartenhauses aber schon offen gestanden.

ANZEIGE

"Das sind Bilder, die einen einholen"

„Ich hatte den CO-Warner dabei, ein Gerät, das zur Grundausstattung der Feuerwehr gehört oder gehören sollte“, sagt Illek. Das Gerät misst die Kohlenmonoxid-Konzentration. „Ich habe dann die Messung durchgeführt; das Gerät hat aber nicht ausgeschlagen.“ Illek entschied sich, ohne Atemschutzgerät das Gartenhaus zu betreten. Er ging allein. Er sah die fünf toten jungen Männer und das tote Mädchen.

„Ich wollte dann nicht, dass einer meiner Leute noch reingeht“, sagt Illek. Er sei ja schon 60 Jahre alt, die meisten seiner Feuerwehr-Kameraden seien aber viel jünger, viele im Alter der Toten. „Man weiß nie, wie Menschen so etwas verkraften. Das sind Bilder, die einen einholen.“

War eine Gasvergiftung Grund dafür, dass sechs junge Leute im Alter von 18 und 19 Jahren sterben mussten? Dass die Jugendlichen durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, bedingt durch einen defekten Ofenabzug im Gartenhaus, zu Tode kamen, wollte die Polizeipressestelle am Montag nicht ausschließen. Anzeichen für ein Gewaltverbrechen gab es laut Polizei nicht.

Am Montag ist die Obduktion der Leichen angeordnet worden. Sie sollte noch im Laufe des Tages erfolgen. Angeordnet wurden außerdem Blutuntersuchungen "auf etwaige körperfremde Stoffe", wie die Würzburger Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei mitteilten.

Die Arnsteiner Jugend feiert gerne am Sommerberg

Bernd Röll (60), der dritte Bürgermeister der Stadt Arnstein, kennt die Gartengrundstücke am Sommerberg. Über den Berg verstreut gebe es viele davon, sagt er. Seit Generationen sei der Sommerberg mit seinen Gartengrundstücken, den Obstbäumen und dem schönen Ausblick ein Ort, an dem die Arnsteiner Jugend gerne feiere. Dass am Sommerberg Partys „so mit Lagerfeuer und Grillen und was sonst dazugehört“, stattfänden, sei üblich. Er habe in seiner Jugend früher selbst gern dort gefeiert. „Und ich kenne viele der Häuschen da“. Er könne sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Hütten dort so dicht seien, dass man sich „vergiften“ könne.

Röll verbrachte den Sonntag im zum Lagezentrum umfunktionierten Feuerwehrhaus in Arnstein, ebenso wie der zweite Bürgermeister, Franz Josef Sauer. Arnsteins erste Bürgermeisterin Anna Stolz war zeitweise auch anwesend, ist derzeit aber erkrankt.

Tragödie in Gartenlaube in Arnstein: Gedenkfeier am Montagabend

Sauer sagt, er sei gegen Mittag alarmiert worden. Man habe das Feuerwehrhaus in Arnstein zum Lagezentrum umfunktioniert. Zeitweise seien um die 40 Personen dort gewesen - Polizisten, Rettungskräfte, Feuerwehrleute. Und Angehörige. Die drei Geistlichen aus Arnstein und zusätzlich vier Notfallseelsorger hätten sich um Angehörige gekümmert. „Es gab angstvolle Anfragen von Eltern, die am Sonntag ihre erwachsenen Kinder nicht erreichen konnten und verzweifelt fragten, ob sie unter den Toten seien.“ „Wir werden als Gemeinde tun, was wir können, um jedem persönlich Betroffenen beizustehen“, verspricht der stellvertretende Bürgermeister.

In Arnstein ist Trauerbeflaggung angeordnet. Die Stadt hat für den Montagabend eine Gedenkfeier in der Stadtkirche St. Nikolaus in Arnstein anberaumt. „Wir halten inne - Zeit für Trauer, Erinnerung, Gebet.“ So heißt es in der Ankündigung. Seelsorger stünden bereit. Die Presse werde auf Wunsch der Betroffenen ganz ausdrücklich ausgeschlossen.

Jürgen Illek, der Feuerwehrkommandant von Arnstein, wird zur Gedenkfeier gehen. Zusammen mit seinen jungen Kameraden, von denen etliche im gleichen Alter waren wie die fünf jungen Männer und das Mädchen, die unter noch ungeklärten Umständen am Sommerberg ihr Leben verloren. (mit AZ/dpa)