2017-01-01 11:07:29.0

Augsburg Feuerwehrmann verletzt - Feiernde bewerfen Rettungswagen mit Böllern

Streitigkeiten unter Betrunkenen und kleinere Brände haben in der Silvesternacht die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Ein hässlicher Vorfall spielte sich in Augsburg ab: Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Kleinere Brände, Missbrauch von Feuerwerkskörpern und Streitigkeiten unter Betrunkenen haben in der Silvesternacht die Rettungskräfte in Schwaben beschäftigt. Neben dem dramatischen Unfall auf der A7 im Unterallgäu und einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Oberallgäu seien keine schwerwiegenderen Vorfälle gemeldet worden, teilte die Polizei in Kempten am Sonntagvormittag mit. Beim Präsidium in Augsburg sprach man ebenfalls von einer "arbeitsreichen" Nacht, jedoch ohne herausragendem Ereignis.

Die Feuerwehr rückte zu insgesamt zwölf Einsätzen aus; meist waren Mülltonnen in Brand geraten. Ein hässlicher Vorfall spielte sich beim Kongress am Park ab. Dort wurde ein Feuerwehrmann - vermutlich absichtlich - mit einer Rakete beschossen und schwer am Kopf beziehungsweise Auge verletzt. Der Rettungswagen, der zur Versorgung des Kollegen alarmiert worden war, wurde nach Angaben der Feuerwehr bei der Anfahrt von Feiernden mit Raketen beschossen und Böllern beworfen.

Friedhelm Bechtel, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, zeigte sich am Sonntagmorgen von den Ereignissen schockiert. "Es macht mir traurig und fassungslos, Kollegen werden behindert, wenn sie helfen wollen. Ich bin maßlos enttäuscht darüber, wie einzelne Bürger mit uns umgehen." Der Feuerwehrmann habe trotz der Verletzung weitergearbeitet, um seine Kollegen zu unterstützen.

Verschärftes Sicherheitskonzept in vielen bayerischen Städten

Nach den Terroranschlägen in Würzburg und Ansbach sowie zuletzt kurz vor Heiligabend auf einem Berliner Weihnachtsmarkt hatte die Polizei in mehreren bayerischen Städten die Sicherheitskonzepte erneuert. So sollten unter anderem mehr Einsatzkräfte unterwegs sein. In der Silvesternacht 2015/2016 hatte in München zudem eine Terrorwarnung gegolten, unter anderem hatte die Polizei zwei Bahnhöfe gesperrt.

Hinweise zu Übergriffen auf Frauen, wie sie im vergangenen Jahr etwa in Köln Thema waren, gab es nach ersten Erkenntnissen von Polizeisprechern in den drei größten bayerischen Städten - München, Nürnberg und Augsburg - nicht. drs