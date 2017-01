2017-01-11 19:49:04.0

München Formfehler: Alkoholverbot am Hauptbahnhof kommt später

Eigentlich sollte am Mittwoch das Alkoholverbot am Hauptbahnhof München in Kraft treten. Doch durch einen peinlichen Fehler verzögert sich das.

Am Hauptbahnhof München soll es ein Alkoholverbot geben. Foto: Tobias Hase (dpa)