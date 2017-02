2017-02-27 06:17:00.0

Rosenmontag Fotos und Termine: Hier sind in der Region die Narren unterwegs

Der Fasching erreicht seinen Höhepunkt. Unsere Karten zeigen die Fotos vom Wochenende - und die Termine am heutigen Rosenmontag.

Von Aichach bis Illertissen, von Schwabmünchen bis Welden: In der Region gingen am Wochenende vielerorts Narren auf die Straßen. Tausende Fotos vom bunten Treiben finden Sie in unserer interaktiven Karte: Klicken Sie dazu einfach auf Ihren Ort und dann auf den Link zur Bildergalerie.

Außerdem erreicht der Fasching am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Die Termine für die heutigen Umzüge finden Sie auf unserer zweiten Karte.

Fasching: Fotos zu den bisherigen Umzügen

Das sind die Umzüge am Rosenmontag

Wenn Sie auf das Symbol oben links klicken, sehen Sie eine Liste für einzelne Termine:

