2017-10-18 07:35:46.0

Bildung Französisch an Grundschulen - Augsburger Schule als Vorreiter

Mit dem Erlernen von Fremdsprachen kann man nie früh genug beginnen. Nach Englisch- hält nun auch der Französisch-Unterricht Einzug in die Grundschulen. Eine Schule in Augsburg ist Vorreiter.

In Bayern wird der zweisprachige Unterricht an Grundschulen ausgebaut. Nachdem es bereits seit einigen Jahren bilingualen Unterricht in Englisch gibt, wird seit diesem Schuljahr auch Französisch an manchen Grundschulen angeboten. Das bayerische Kultusministerium will den Schulversuch an diesem Freitag an der Elias-Holl-Grundschule in Augsburg offiziell starten. Außer der Augsburger Schule nehmen noch jeweils zwei Schulen in Erlangen und München sowie Grundschulen in fünf weiteren Städten an dem Französisch-Projekt teil.

Eltern bestimmen, ob ihre Kinder Französisch lernen

In den insgesamt zehn Modellschulen werden zunächst Französischkenntnisse im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft oder eines Zusatzunterrichts vermittelt. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll Französisch dann auch im regulären Unterricht angewendet werden. Die Fremdsprache könne "bei geeigneten Themen etwa in Sport, Kunst, Musik, Heimat- und Sachunterricht oder Mathematik" benutzt werden, teilte das Ministerium mit. Für die Eltern bestehe dabei immer Wahlfreiheit. "Neben den bilingualen Klassen wird es an den Modellschulen auch weiterhin reguläre Klassen geben." Der zweisprachige Unterricht sei für Kinder mit und ohne Vorkenntnisse der Fremdsprache geeignet.

ANZEIGE

Alle bayerischen Grundschulen konnten sich für die Teilnahme an dem Modellversuch bewerben. Ziel ist es, nun Erfahrungen für den weiteren Ausbau mehrsprachiger Angebote an den staatlichen Grundschulen im Freistaat zu sammeln. "Es gibt immer mehr Eltern, die sich in der Schule ein frühes bilinguales Lernangebot für ihre Kinder wünschen", sagte Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich (CSU). An dem Projekt sind auch das Institut français und das Deutsch-Französische Jugendwerk beteiligt. Das Vorhaben wird unterstützt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw).

Eine Augsburger Grundschule als Vorreiter

Für Englisch läuft bereits seit einigen Jahren ein ähnlicher Modellversuch. Nachdem es in Augsburg an der St.-Anna-Grundschule bereits seit 2007 bilinguale Ganztagsklassen gab, wurde das Englisch-Projekt 2015 auf 20 weitere Schulen in ganz Bayern ausgeweitet. dpa