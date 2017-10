2017-10-29 13:45:00.0

Polizei Frau aus Nördlingen wird auf Sardinien vermisst

Eine 54-jährige Nördlingerin war alleine zu einer Exkursion mit dem Auto aufgebrochen. Zahlreiche Helfer suchen seit Tagen nach ihr. Nun befürchten die Behörden das Schlimmste.

Eine 54 Jahre alte Nördlingerin wird auf Sardinien vermisst. Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, machte die Rieserin Urlaub in Olbia, im Nordosten der italienischen Insel. Dort brach sie am 15. Oktober allein zu einer Exkursion am Monte Arci oder an der Punta Caterina in Montalbo auf. Ihr Verschwinden fiel auf, als sie ihr Mietfahrzeug, einen Fiat Punto, nicht wie besprochen zurückbrachte. Deshalb schaltete die Mietwagenzentrale die italienischen Ordnungsbehörden und die Carabinieri ein.

Wie die Kripo Dillingen weiter mitteilt, wurde das Handy der Nördlingerin geortet, der Fiat wurde in Jenna, einer Landschaft von Luna, aufgefunden. Dort ist der Startpunkt vieler Wanderwege zum Punta Caterina, mit 1127 Metern Höhe einer der beiden höchsten Gipfel von Montalbo. Intensive Suchmaßnahmen wurden durchgeführt, daran beteiligt waren unter anderem die Forst- und Waldpolizei, der Alpen-Notfalldienst, ein Rettungshubschrauber sowie viele freiwillige Helfer. Insgesamt beteiligten sich zwischen 50 und 100 Personen. Doch auch nach fünf Tagen Suche wurde die Nördlingerin nicht gefunden.

In Deutschland hat die Kripo Dillingen neben den parallel laufenden behördlichen Maßnahmen in Italien die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand muss von einem alpinen Unglücksfall ausgegangen werden, teilen die Beamten mit. Hinweise erbittet die Kripo unter Telefon 09071/56-0. AZ, tiba