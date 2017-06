2017-06-01 09:24:08.0

Wolfratshausen Frau in S-Bahn sexuell belästigt - Polizei zeigt Fahndungsfoto

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Bahnhof Wolfratshausen und später in der S7 eine Frau belästigt haben soll. Zeugen des Vorfalls sollen ihr nicht geholfen haben.

An einem Samstag Ende April ist eine Frau von einem bisher unbekannten jungen Mann am Bahnhof in Wolfratshausen belästigt worden. Auch in die S-Bahn war er ihr gefolgt - wo er noch aufdringlicher geworden sein soll. Nach dem Vorfall hat die Polizei nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Beamten hoffen auf Hinweise.

Wie die Polizei am Donnerstag nach der Auswertung von Videomaterial berichtete, tauchte der unbekannte Mann am 22. April erstmals gegen 6.15 Uhr am Bahnhof in Wolfratshausen auf. Dort sprach er zunächst eine ebenfalls bislang unbekannte Frau mit grauem Haar, die eine blaue Jacke, eine Jeans und eine braune Tasche trug, an. Die Frau stieg in die S7 Richtung München, der Mann folgte ihr. Er stieg aber vor der Abfahrt um 6.24 Uhr wieder aus und hielt sich daraufhin am Bahnsteig auf.

Den betrat dann eine weitere Frau, 56 Jahre alt, mit asiatischem Aussehen, die der Tatverdächtige ebenfalls in ein Gespräch verwickelte. Sie wandte sich ab, verließ kurz den Bahnsteig, kehrte dann aber um 6.37 Uhr wieder zurück, um in die nach München fahrende S7 zu steigen. Der verdächtige Mann folgte ihr.

Zeugen des Vorfalls sollen nicht reagiert haben

Nach Aussage der 56-Jährigen soll er sich ihr in der Bahn gegenüber gesetzt haben und wollte ein Gespräch beginnen. Der Unbekannte soll sie an den Händen und am Knie berührt haben. Dann soll er versucht haben, sie auf den Mund zu küssen. Sie hätte, in der Hoffnung Hilfe zu bekommen, mehrmals laut "Nein" gesagt, gab die Frau bei der Polizei an. Obwohl noch andere Fahrgäste im Abteil gewesen wären, habe niemand reagiert.

Als sie dann von ihren Stricksachen aufgesehen habe, habe der Mann bereits sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Daraufhin sei sie aufgesprungen und habe mehrmals laut geschrien, dass sie die Polizei holen werde. Sie sei zwei Abteile weiter vorgegangen und habe sich zu einem Mann gesetzt, dem sie davon erzählte. Der Tatverdächtige habe die S-Bahn am Haltepunkt Ebenhausen-Schäftlarn schließlich verlassen.

Die Bundespolizei hofft nun auf Antworten auf diese Fragen: Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Wer ist beziehungsweise kennt die Frau, die bereits um 6.18 Uhr am Bahnhof Wolfratshausen von dem Unbekannten angesprochen wurde? Wer war zum Tatzeitpunkt in der besagten S7 unterwegs?

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, 1.60 bis 1.70 Meter groß und schlank. Nach Angaben der Polizei könnte der Mann Iraner sein, das soll er gegenüber der Frau gesagt haben. Er trug am 22. April eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle. Er hatte einen Rucksack und eine weiß-blaue Einkaufstasche bei sich und sprach gut Deutsch.

Die Bundespolizeiinspektion München bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/515550-111. fla