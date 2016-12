2016-12-31 18:04:53.0

Niederbayern Frau vor ihrem Haus getötet

Schockierende Tat in Niederbayern: Unmittelbar vor ihrem Haus ist am Samstag eine 40 Jahre alte Frau in Thyrnau im Kreis Passau getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Vor ihrem Haus in Thyrnau (Landkreis Passau) ist am Samstagmorgen eine 40 Jahre alte Frau getötet worden. Foto: Dominik Mai (Symbolbild)