2017-12-29 20:56:43.0

Region Freie Sicht aufs Feuerwerk - mildes Wetter an Silvester

Das Jahr 2017 verabschiedet sich in der Region mit sehr milden Temperaturen. In der Silvesternacht gibt es bis zu acht Grad Celsius, die Sicht auf Feuerwerke wird ungetrübt. Von Oliver Bosch

Sonne, Wind und eine klare Nacht: Der Jahreswechsel wird in der Region sehr angenehm. "Augsburg und Umgebung erwartet ein sehr milder Jahresabschluss", sagt Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Laut dem Diplom-Meteorologen startet der Sonntag in der Region mit einigen Restwolken, die sich jedoch sehr schnell verziehen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf bis zu 14 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind.

Klare, windige Nacht an Silvester

Die gute Nachricht für alle Nachtschwärmer und Feuerwerker: Es bleibt auch Mitternacht mit Temperaturen um acht Grad Celsius sehr mild. Nebel sei aufgrund der relativ windigen Wetterlage nicht zu erwarten. Schmidt geht von guten Sichtbedingungen aus: "Es wird eine klare Nacht. Darum erwarte ich auch keinen Nebel, der durchs Feuerwerk verursacht wird." Wenn sich doch ein wenig Nebel bilden sollte, würde die leichte Brise schnell wieder für klare Verhältnisse sorgen. Ein Sturm ist jedoch nicht zu erwarten.

Neujahrstag bleibt trotz Kaltfront mild mit Niederschlägen

Ein Wetterumschwung kündigt sich in den Morgenstunden an. "Am Vormittag des Neujahrstags bringt eine Kaltfront Regen. Es kühlt auf immer noch milde 10 Grad ab", so Wetterexperte Schmidt. Im Tagesverlauf vom Montag seien auch Graupelschauer möglich.

Bis zum Wochenende prognostiziert Wetterfrosch Schmidt wechselhaftes Wetter. Bis Mittwoch oder Donnerstag könnten wir weiterhin mit milden Temperaturen rechnen. Eventuell frischt der Wind etwas auf.

