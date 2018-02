2018-02-04 18:41:27.0

München Fünf Angeklagte stehen nach Fund von mumifizierter Leiche vor Gericht

Fünf Männer sollen eine Frau ermordet und dann in einem Schacht verschwinden lassen haben. Am Montag müssen sie sich vor dem Landgericht in München verantworten.

Am Montagvormittag müssen sich fünf Männer vor dem Landgericht München I verantworten. Sie sollen eine Frau getötet haben. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archiv)