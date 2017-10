2017-10-24 12:00:00.0

Region Augsburg Fünf Spaßbäder gegen schlechte Laune und mieses Wetter

Nebel, Schmuddelwetter und Kälte schlagen aufs Gemüt. Wer in den nächsten Wochen dem Herbstblues entfliehen will, besucht am besten eines der Spaß- und Freizeitbäder in der Region. Von Oliver Bosch

Der Blick auf die Wetterkarte verheißt vor allem zum Wochenende und den anstehenden Feiertagen nichts Gutes. Der Himmel zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Schneefall in den Alpen lässt auch in Tallagen die Temperaturen in den Keller rauschen. Nach den sommerlichen Temperaturen des vergangenen Wochenendes fühlen sich selbst 14 Grad wie der Griff ins Gefrierfach an. Hinzu kommen Wolkenfelder und immer wieder Regen. Unbeständig statt strahlend schön. Wohlfühlkonditionen sehen anders aus.

Die herrschen an solchen Tagen in Spaß- und Erlebnisbädern. Wie dem Titania in Neusäß beispielsweise. Das Wasser im Sportbecken hat angenehme 27 Grad, im Erlebnisbecken erreicht die Quecksilbersäule mollige 31 Grad. Am 31. Oktober steigt in der Wohlfühloase eine schaurig-schöne Halloweenparty mit viel Musik, Spaß und Unterhaltung.

Die Reise in eine andere Epoche treten Badegäste des Alten Stadtbads in Augsburg an. Es gilt als das zweitälteste Hallenbad in Bayern. Seit 1. März 1903 entspannen sich dort Einheimische wie Fremde. Rutschen oder Palmen - Fehlanzeige. Dafür atmen Wasserhungrige jede Sekunde Geschichte. Jeder ist fasziniert vom Flair des von 1986 bis 1992 aufwendig sanierten Jugendstiljuwels. 2013 war es sogar schon Austragungsort einer spektakulären Wasserwette bei "Wetten, dass..?".

Tropen, Rutschen oder Wellness: Das Angebot in den Spaßbädern ist riesig

Einem Abstecher in die Tropen gleich kommt ein Besuch der Therme Bad Wörishofen. Palmen und tropische Gewächse säumen den Beckenrand, eine Poolbar lädt zu Cocktails, während warmes Thermalheilwasser den Körper umschmeichelt. Wer eine etwas längere Anfahrt über die A8 nicht scheut, ist im Donaubad in Neu-Ulm richtig.

Für Actionfans hat der Badetempel drei Rutschen im Repertoire - Reifenrutsche, Black-Hole-Rutsche und die blaue Röhrenrutsche. Außerdem vermittelt ein Wellenbecken Meeresfeeling. Das Wasser im Thermalbad stammt aus der hauseigenen Quelle und wird auf 36 Grad aufgeheizt.

Die größte Therme der Welt ist in Erding

Die größte Therme der Welt (laut Aussage der Betreiber) erwartet Erholungsuchende in der entgegengesetzten Richtung der A8 in Erding. Auf unglaublichen 185.000 Quadratmetern, was ungefähr 26 Fußballfeldern entspricht, finden Wellnessjünger, Spaßsüchtige und normale Badegäste alles, was das Herz begehrt. Die Besucher haben die Qual der Wahl unter 27 Wasserbecken, 32 Saunen und Dampfbäder, sieben Restaurants, neun Snack- und fünf Poolbars.

Jährlich lassen über 1,8 Millionen Gäste im gigantischen Erlebnisbad und den zahlreichen Einrichtungen die Seele baumeln. Dieses Angebot hat seinen Preis. Die Eintrittspreise für zwei Stunden Badespaß starten bei 18 Euro. Kinder bis einschließlich drei Jahre genießen freien Eintritt. Günstiger entspannt, wer eines der Augsburger Hallenbäder aufsucht. Öffnungszeiten und Preise finden Sie in der Bildergalerie.

