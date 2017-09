2017-09-27 10:18:11.0

Peißenberg Fünf Verletzte bei Unfall an Bahnübergang - 250 Passagiere betroffen

Binnen weniger Tage mussten die Rettungskräfte zum zweiten Mal zu einem Unfall auf der Bahnstrecke Augsburg-Schongau ausrücken. Und wieder gab es Verletzte.

Beim Zusammenstoß einer voll besetzten Regionalbahn mit einem Auto sind in Oberbayern fünf Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Mittwochmorgen an einem unbeschrankten Bahnübergang in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) das rote Warnsignal missachtet. Wie die Polizei berichtete, wurde der 63-Jährige schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Murnauer Unfallklinikum geflogen.

Durch die Notbremsung wurden vier Menschen im Zug leicht verletzt. Nach Angaben der Bayerischen Regiobahn waren etwa 250 Fahrgäste in der Bahn. Wegen der Rettungsarbeiten wurde die Strecke zwischen Augsburg und Schongau vorübergehend unterbrochen und ein Busersatzverkehr zwischen Peißenberg und Weilheim eingerichtet. Nach einer technischen Überprüfung konnte der Zug langsam bis nach Weilheim weiterfahren. Der Sachschaden an Zug und Auto wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

Auf der betroffenen Strecke Schongau-Augsburg war es erst in der Vorwoche zu einem ähnlichen Unfall gekommen, als ein Lastwagenfahrer in Schongau trotz eines Warnsignals auf die Gleise fuhr und mit einer Bahn zusammenstieß. Dabei wurden der Lokführer und 17 Passagiere verletzt. dpa